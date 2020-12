Migrantes en la frontera mexicana de Tijuana piden a Biden cumplir su promesa

Migrantes sostienen carteles en una protesta hoy, en la frontera mexicana en Tijuana, en el estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 18 dic (EFE).- Grupos de migrantes varados en la frontera mexicana se manifestaron este viernes frente al acceso vehicular de la Garita Internacional de San Ysidro, California, para enviar un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

"Unión de las familias", "ser migrante no me hace criminal", gritaban de forma constante los más de 30 asistentes de la protesta realizada en Tijuana frente a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que se movilizaron para impedir que cruzaran el límite territorial.

"Queremos dar a entender que tiene que escucharse la voz de los migrantes nacionales y extranjeros en Baja California, y recordar al Gobierno de (Donald) Trump que nunca hemos estado de acuerdo con esa política migratoria", expresó José María García, director del Albergue Juventud 2.000 para Migrantes.

José María, conocido en la comunidad como Chema, dijo que le envían un mensaje a Biden tras la ratificación de su triunfo en el Colegio Electoral para que no olvide cumplir desde el día uno de su mandato las promesas de reunir a las familias separadas por la actual administración de Washington.

El activista argumentó que, con las políticas "fuertes" en contra de la comunidad migrante, las personas que tratan de cruzar a Estados Unidos son "vulnerables", pues se ha dificultado la solicitud de asilo político.

Hugo Castro, organizador de la Coalición de Derechos Humanos de los Migrantes (CHIRLA, en inglés), expresó que el protestar en este punto de la frontera es para concienciar a la población y autoridades sobre la opresión de los derechos de los migrantes.

Con respecto a la futura gestión de Biden, Castro comentó que tiene la esperanza de una reforma migratoria para reunir a las familias separadas y se dejen de impulsar las acciones antiinmigrantes que autorizó Trump.

Castro resaltó que en el equipo de trabajo de Biden está la vicepresidenta electa Kamala Harris, senadora de California, quien es hija de inmigrantes y además conoce Tijuana después de haber recorrido albergues antes de las campañas electorales en el vecino país.

"Ella conoce la problemática y tenemos esperanza porque estamos trabajando mano a mano, nos vamos a ir el día del inicio de la administración buscando una reunión para que se trabaje en un alto a las deportaciones", dijo Castro.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), visitó la ciudad de Tijuana, donde compartió que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya hizo el acercamiento para sostener una relación con el próximo gobierno estadounidense.

"En materia migratoria espero que no solamente haya mejor relación sino que también haya acciones particulares de los Estados Unidos para que se enfrente una visión más humanista y se entienda que la movilización humana no es sólo un derecho sino que debe de darse de manera segura", aseveró.