Un auto embiste a "múltiples" manifestantes en Nueva York

Amplía con declaraciones de testigos y nueva precisión sobre manifestantes ///Nueva York, 11 Dic 2020 (AFP) - Una automovilista embistió el viernes al menos a media docena de peatones que participaban de una protesta en Manhattan, Nueva York, causando heridos pero no víctimas mortales, según informes de la policía y los medios de comunicación.Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo a la AFP que el vehículo atropelló a "múltiples" personas en el área de Murray Hill en Manhattan a las 16H08 locales (21H08 GMT). "Un número indeterminado de personas han resultado heridas. Han sido trasladadas a varios hospitales", dijo. "No se cree que ninguna de las lesiones sea potencialmente mortal", añadió el portavoz. Dijo que era "demasiado pronto para saber" si se trató de un acto intencional o de un accidente de tráfico. Quien conducía el vehículo, una mujer, "permaneció en el lugar", dijo el portavoz, y agregó que la persona estaba bajo custodia. Testigos oculares dijeron que vieron al menos seis personas heridas. Protestaban contra la detención de inmigrantes por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas, y en apoyo a detenidos que protagonizan una huelga de hambre. Pero medios locales informaron inicialmente que la protesta era impulsada por el movimiento Black Lives Matter contra la violencia policial hacia los afroestadounidenses.ABC News informó que entre 40 y 50 manifestantes estaban en el área en ese momento, que la protesta se había extendido a la calle y que los manifestantes habían rodeado un automóvil. El auto luego embistió a los manifestantes, hiriendo al menos a seis de ellos, agregó ABC. Indicó que el vehículo era conducido por una mujer a la cual la policía estaba interrogando.Una testigo dijo a NBC que el automóvil era un BMW azul marino en el cual viajaban dos mujeres blancas, sentadas en los asientos delanteros. "Hasta donde yo sé, golpearon al menos a seis de nuestros manifestantes no violentos", dijo a la cadena, y agregó que se alejó corriendo del automóvil. "Escuché gente gritando. Miré detrás de mí, (y) una mujer estaba abriéndose paso", dijo. La manifestante agregó que vio "cuerpos volando" por el aire."Miré otra vez, el auto estaba acelerando, la gente trataba de correr. (...) Algunas personas asistían a otras, heridas, sobre la acera" .