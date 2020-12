¿Qué hacer cuando la mascota tiene un mal aliento que tumba?

ARCHIVO - ¿Mal aliento? En ese caso conviene siempre consultar al veterinario. Foto: Uwe Anspach/dpa

Los buenos momentos que uno pasa jugando con su perro o su gato pueden desvanecerse rápidamente cuando a la querida mascota se le ocurre bostezar con un aliento que, de tan horrible, le quita el aliento al mismo dueño. Y es que hay veces que el aliento de los animalitos es una sopresa más que desagradable. Los veterinarios explican que el mal aliento de las mascotas puede tener distintos orígenes. A veces, el mal aliento puede esconder una enfermedad seria. Por eso, se trata de un indicio que conviene no pasar por alto. Siempre es recomendable consultar con el veterinario en estos casos. Los olores del alimento para mascotas son inofensivos Los olores que se desprenden del alimento para las mascotas son inofensivos. Por lo general, después de su ingesta, el aliento de los animales huele a ellos. Pero este aliento es distinto al que causan las enfermedades. Si el aliento es más bien ácido, puede ser que la mascota no tolere bien el alimento. En esos casos, puede ser de ayuda cambiar el alimento. Sin embargo, este cambio no debe ser abrupto, sino transcurrir en un periodo de alrededor de una semana paso a paso. La idea es ir dándole a la mascota cada vez menos del viejo alimento y algo más del nuevo. Detrás del mal aliento puede esconderse una inflamación Si el aliento huele más bien a podrido, puede deberse a una inflamación de las encías o del periodonto. Esto puede ser doloroso para el perro, por lo que es importante consultar con el veterinario. Sin embargo, hay cosas que los dueños de las mascotas pueden hacer para no tener que llegar a ese punto. Los veterinarios recomiendan, por ejemplo, limpiar los dientes de los perros desde que son pequeños. Si la mascota no tolera el procedimiento, al menos se pueden colocar algo de gel de clorhexidina en las encías del animal. La mayoría de las mascotas soporta este procedimiento, que ayuda bastante a la hora de evitar las inflamaciones y combatir el mal aliento. dpa