El Southampton se mete en Europa

EFE/EPA/Naomi Baker

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- El Southampton se reencontró con el triunfo tras vencer en el Amex Stadium al Brighton and Hove (1-2) y se introdujo en los puestos europeos de la Premier que domina el Tottenham en la undécima jornada.

El cuadro del austríaco Ralph Hasenhutti, que llevaba dos encuentros sin ganar, aprovechó su duelo contra un equipo abocado a la lucha por la permanencia para sumar los tres puntos y retomar su escalada en la tabla.

Y eso que fue el conjunto de Graham Potter el que tomó ventaja gracias a una mano dentro del área de James Ward Prowse y que transformó el alemán Pascal Gross en el minuto veinticinco.

El Southampton tomó la iniciativa pero no logró empatar hasta justo antes del intermedio, cuando un saque de esquina botado por Ward Prowse fue cabeceado a la red por el danés Jannik Vestergaard que superó al meta australiano Mathew Ryan.

El choque mantuvo la tónica en la segunda mitad con alternativas para ambos pero en el tramo final, en el minuto 81, un empujón en el vértice del área de Solomon March a Kyle Walker supuso un penalti favorable a los visitantes. Danny Ings no falló y el gol dio el triunfo a los visitantes.

El Southampton supera al Manchester United en la tabla. Se sitúa quinto, en puesto europeo, a uno del Leicester, cuarto, a dos del Chelsea, tercero y a cuatro del Liverpool y Tottenham, que comandan la clasificación.