Por la supervivencia

Madrid, 6 dic (EFE).- Las respectivas finales que encaran trece equipos el martes y miércoles próximo en la última jornada de la fase de grupos no tienen una corona como objetivo, sino la supervivencia en la Liga de Campeones y todo lo que conlleva.

Siete plazas se mantienen vacantes para la configuración del cartel de los octavos de final. Las otras nueve están ya ocupadas por el Bayern Múnich, el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea como primeros de grupo, junto al Sevilla, Borussia Dortmund, Oporto, Barcelona y Juventus, que aún tienen el puesto por definir.

Inter, Lazio y Atalanta de Italia, Real Madrid y Atlético Madrid de España, Borussia Monchengladbach y Leipzig, de Alemania, el Manchester United de Inglaterra, el Salzburgo de Austria, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Ajax de Holanda, el París Saint Germain de Francia y el Brujas de Bélgica son los que se juegan el futuro continental. La supervivencia. El éxito para unos, el trámite o el fracaso para otros.

La relevancia de muchos de los encuentros de la última fecha aplaca la expectación por el reencuentro entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo que no coinciden desde que el portugués abandonó el Real Madrid. Será un cara a cara en el Camp Nou. El contagio de coronavirus del luso impidió en la ida el duelo entre los dos astros.

Todo puede ocurrir en el Grupo B, con los cuatro integrantes con opciones. Tres de ellos dependen de sí mismo. El Borussia Monchengladbach, el Shakhtar y el Real Madrid, el que más se juega por reputación e historia. El pase del Inter, al que también le salen las cuentas, no está en su mano directamente. Depende de los demás. La situación es límite para el Real Madrid, que tenía enmendada la trayectoria con las dos victorias ante el Inter y que salió sonrojado de Kiev tras perder contra el Shakhtar. Aún lo tiene en la mano el conjunto de Zinedine Zidane, plagado de dudas, inestable a lo largo del curso, que debe ganar en Valdebebas al Borussia Monchengladbach, que también se juega la clasificación.

Pueden tener ambos suficiente con el empate si el Inter gana al Shakhtar en Milán. El conjunto italiano solo avanza si suma los tres puntos y el partido de Madrid no termina igualado. El representante italiano estará en octavos si gana o empata y no vence el Real Madrid. Todo puede ocurrir en este Grupo B. Con las posibilidades repartidas.

También el Atlético de Madrid se la juega. Los tropiezos contra el Lokomotiv le han llevado a la última jornada con los deberes por hacer. Le sirve un punto al cuadro de Diego Pablo Simeone en la final de Salzburgo, que continuará en la competición si logra la victoria en un cuarteto donde el Bayern Múnich ya se aseguró la primera plaza y que concluirá la fase ante el conjunto de Moscú, que sueña con ser tercero.

El triunfo en Old Trafford contra el Manchester United despejó el panorama del París Saint Germain, que estará clasificado si gana al Estambul Basaksehir, cuarto pase lo que pase. El otro puesto en juego está entre el Leipzig y el equipo inglés, que se miden en el Red Bull Arena de Alemania. Le sirve al United con un punto. El cuadro de Julian Nagelsmann necesita, probablemente, los tres.

El Grupo D también tiene una vacante. El Liverpool será primero al final de la fase mientras que el Atalanta, con ocho puntos, y el Ajax, con siete, pujan por el segundo lugar. Ambos se miden en Ámsterdam.

Con el Borussia Dortmund ya clasificado y pendiente solo de lograr ser primero, el Grupo F contempla otro partido clave entre el Lazio y el Club Brujas. Al cuadro romano, dos puntos por encima, le sirve una igualada para estar en octavos. El campeón belga tiene que ganar.

El reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, frustrado en la primera fecha por el coronavirus que afectó al portugués, alienta el duelo en el Camp Nou entre el Barcelona y el Juventus, que pujan, además, por el liderato del Grupo G. Los dos estarán en octavos. Al conjunto de Ronald Koeman, el único de todos con pleno de triunfos, le es suficiente con el empate para acabar primero. El Juventus tiene que ganar por más de dos goles.

El Sevilla echará el cierre a la fase de Grupos en Rennes en un grupo donde todo está resuelto. El cuadro andaluz será segundo y el Chelsea, que recibe al Krasnodar ruso, primero. Igual que el Grupo C, con el Manchester City del español Pep Guardiola con el primer lugar asegurado y el Oporto a continuación, ambos clasificados. El equipo luso viaja a Grecia, para enfrentarse al Olympiacos. El City recibe al Marsella que puja con el representante heleno por el tercer lugar y disputar la Liga Europa.

Santiago Aparicio