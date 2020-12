EEUU/China.- Estados Unidos impone restricciones a oficiales chinos y cancela cinco programas de intercambio cultural

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha impuesto este viernes nuevas restricciones a la obtención de visados por parte de funcionarios chinos y ha cancelado cinco programas de intercambio cultural con habitantes del país asiático, según ha comunicado el Departamento de Estado del país norteamericano.



La primera de las resoluciones afecta a oficiales del Departamento del Frente Unido para los Trabajadores, una organización que forma parte de la Administración china.



En un comunicado, se acusa a esta organización de aplicar métodos "coercitivos" e intimidar a "miembros de la academia, negocios y la sociedad civil" además de a los emigrantes chinos que han denunciado violaciones de los Derechos Humanos en Tibet, Xinjiang y "otras partes del país".



Entre las tácticas coercitivas que destaca el organismo de relaciones exteriores estadounidense, se encuentra el 'doxing', una práctica por la que se publican datos personales del objetivo y su familia en Internet para intimidarlo.



En el texto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, llama a China a terminar "el uso de la coerción y la intimidación como tácticas para suprimir la libertad de expresión".



CINCO PROGRAMAS CULTURALES SUSPENDIDOS



En paralelo a las primeras sanciones, el Departamento de Estado también ha suspendido cinco programas de intercambio cultural con China: el programa de amistad Estados Unidos-China, el programa de viajes educacionales para funcionarios, el programa de intercambio de liderazgos, el programa transpacífico de intercambio y el programa educacional y cultural con Hong Kong.



"Los cincos programas afectados están completamente financiados y gestionados por el Gobierno de China como una herramienta de poder blando y propaganda", ha subrayado Pompeo en el comunicado.



En el texto, también ha asegurado que quienes reciben realmente acceso a estos programas son miembros del Partido Comunista, no los ciudadanos del país.



El secretario de Estado se ha mostrado abierto, no obstante, a mantener "recíprocos" y "justos" programas de intercambios con China, pero aquellos que se desarrollan "en una única dirección no son mutuamente beneficiosos", en opinión del actual Ejecutivo.