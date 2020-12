Bolivia.- Morales sugiere a su exvicepresidente García Linera como embajador de Bolivia en la OEA

07/12/2020 El expresidente de Bolivia Evo Morales. POLITICA PAULA ACUNZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Bolivia y dirigente del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, ha sugerido este viernes el nombramiento de su expresidente Alvaro Garía Linera como embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA) para demostrar que "no hubo fraude" en las elecciones presidenciales de 2019.



Morales ha explicado en una entrevista con la emisora de radio Panamericana que un grupo de expresidentes y exministros ha propuesto que sea él el embajador en el organismo internacional y que sería "una linda batalla política" debatir con su presidente, Luis Almagro.



No obstante, ha preferido que el embajador sea su excompañero de Gobierno García Linera, a quien ha asegurado preguntará sobre su voluntad de aceptar este cargo para "demostrar que no hubo fraude y sí golpe (de Estado)" en las elecciones de 2019.



La OEA emitió un informe tras los comicios presidenciales de 2019, en los que obtuvo la mayoría Morales, en el que denunciaba un fraude electoral, información que precipitó los acontecimientos hasta propiciar la huida del expresidente del país, motivada por la petición de las Fuerzas Armadas, y la instauración de un Gobierno interino liderado por Jeanine Áñez.



Tras la publicación del informe, las acusaciones entre Morales y Almagro se han sucedido, llegando incluso el primero a pedir la salida del segundo como presidente del organismo internacional, acusándolo de tener "las manos manchadas con la sangre de los bolivianos".



Tras un año exiliado en Argentina, Morales volvió a Bolivia el pasado mes de noviembre para volver al frente de su partido, el MAS, que vuelve a ostentar la presidencia con la victoria de Arce, aunque no ocupa ningún cargo en la nueva Administración.



Hasta el momento, la nueva Administración del presidente boliviano, Luis Arce, ha designado como representante ante Naciones Unidas a Diego Pary y a Sebastián Michel como embajador en Venezuela, país con el que ha retomado las relaciones diplomáticas tras el cese temporal de estas durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez.