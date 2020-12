Brasil define requisitos para uso de emergencia de vacuna contra covid-19 =(Fotos archivo+Video)= Sao Paulo, 2 Dic 2020 (AFP) - La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) divulgó el miércoles los criterios que exigirá para aprobar el uso de emergencia de vacunas contra el covid-19, que experimenta un rebrote en este país, el segundo con más muertos por la pandemia.Esa solicitud solo podrán hacerla los fabricantes cuyas vacunas están en la última fase de pruebas en Brasil, indicó en rueda de prensa Gustavo Mendes, gerente general de medicamentos y productos biológicos de la agencia reguladora.Ese es el caso de cuatro farmacéuticas, aunque ninguna de ellas ha formulado hasta ahora esa solicitud, informó Anvisa. Se trata de AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, CoronaVac y Janssen, que realizan la tercera y última fase de test. El uso de emergencia, en caso de aprobarse, se reservará a un público específico, según las características de cada vacuna, y esa autorización no debe confundirse con el registro sanitario necesario para que una vacuna pueda utilizarse en toda la población, precisó Mendes.Los inmunizantes autorizados para uso de emergencia no podrán ser comercializados y sólo serán administrados por el sistema público de salud, añadió.Brasil, con 212 millones de habitantes, tiene 6,4 millones de contagios y más de 174.000 muertos a causa del nuevo coronavirus.El Ministerio de Salud anunció el martes un cronograma preliminar que contempla que cuando se aprueba el uso general de una vacuna sus primeros beneficiarios serán los trabajadores de la salud, las personas mayores de 75 años o mayores de 60 que viven en asilos o instituciones psiquiátricas y los indígenas.El plan no ofreció detalles sobre plazos ni logística.En 2021, Brasil debe recibir 42 millones de dosis en el marco de la iniciativa internacional Covax Facility y otras 100 millones de dosis de la vacuna producida por AstraZeneca/Oxford. Este acuerdo permitiría, según el Ministerio de la Salud, producir otras 160 millones de dosis en territorio nacional en el segundo semestre.El gobierno de Sao Paulo, por su parte, firmó un contrato con la china SinoVac para recibir seis millones de dosis de CoronaVac, que deben llegar hasta fines de diciembre, además de adquirir insumos para fabricar otras 40 millones de dosis en este estado de 46 millones de habitantes, el más poblado del país.pr/js/dga