Igor Yebra, nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo

Montevideo, 30 nov (EFE).- El bailarín y coreógrafo español Igor Yebra, director del Ballet Nacional del Sodre (BNS), fue nombrado este lunes Ciudadano Ilustre de Montevideo en un acto que tuvo lugar en el Teatro Solís de la capital uruguaya.

Al acto acudieron la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien entregó la condecoración al bailarín español; la directora de Cultura de Uruguay, Mariana Wainstein; y el embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera y García-Nava; entre otras autoridades del ámbito cultural y político.

"Eskerrik asko", que significa "muchas gracias" en vasco, fueron las primeras palabras de Yebra tras recibir la distinción que estuvo marcada por un emotivo homenaje audiovisual a su trayectoria artística.

"Han sido tres años trepidantes con muchísimo trabajo y realmente que una ciudad que te conceda esto es muy emotivo. No hay palabras para describir lo que se siente cuando uno su trabajo lo hace enfocado en el público", dijo a Efe tras finalizar el reconocimiento.

Yebra, que finalizará en diciembre su trabajo en el BNS, al que llegó en febrero de 2018 para sustituir al argentino Julio Bocca, calificó su labor como un "reto constante y de gran aprendizaje" a nivel humano y profesional.

Respecto a sus últimos días al frente del ballet, expresó que se enfoca en el trabajo e imagina que el "momento duro" llegará el ultimo día.

"Esa es la lección de la pandemia, que uno no puede planificar así a largo plazo y pensar que las cosas vienen fácilmente, sino que hay que aprovechar el momento y disfrutar y ya veremos lo que viene pasado mañana", afirmó.

El español insistió en que no descarta un posible regreso a tierras uruguayas, ya que si se trata de "buenos proyectos y retos", entonces "por qué no".

Este reconocimiento llega en la misma semana en que está en cartelera la adaptación al ballet que el bailarín nacido en Bilbao en 1974 ha hecho de "La tregua", la novela más conocida de Mario Benedetti, en el centenario del nacimiento del escritor uruguayo.

En sus casi tres años al frente del ballet uruguayo puso en escena obras como "El Corsario", "Onegin" o la reconocida "El Quijote del Plata", con la que el BNS acudió a varios festivales internacionales y que fue un importante aporte a Montevideo como una de las cuatro ciudades cervantinas del mundo -junto a Alcalá de Henares (España), Azul (Argentina) y Guanajuato (México)-.

En 2020, en medio de la pandemia de la covid-19, mantuvo activo el ballet mediante sesiones virtuales y, una vez aprobados los protocolos sanitarios, trabajando con grupos reducidos y sin público.

Así, a mediados de septiembre, el BNS pudo volver a presentarse ante los aficionados en una Gran Gala de Ballet.

Bailarín profesional desde los 14 años, ha trabajado para muchas compañías internacionales, como el Australian Ballet, el Ballet Nacional de Cuba, la compañía de La Scala de Milán o el Kremlin Ballet y en 2006 fundó una academia en su ciudad natal.



