Oro cierra peor mes desde 2013 por optimismo de vacunas: Gráfico

(Bloomberg) -- El oro se dirige a su mayor caída mensual en siete años, extendiendo un descenso desde el máximo histórico registrado en agosto ante una disminución de la demanda del activo de refugio. El metal precioso ha caído más de 5,4% este mes, la mayor contracción desde junio de 2013, según datos recopilados por Bloomberg, a medida que crece el optimismo de que pronto se lanzarán vacunas contra el coronavirus que, a la larga, ayudarán al mundo a acabar con las costosas restricciones por el virus. Una pregunta clave es cuándo podrían entrar al mercado los “compradores de gangas”, dijo Chris Weston, titular de investigación de Pepperstone Group Ltd., quien agregó que sigue siendo cauteloso sobre la perspectiva del metal.

Nota Original:Gold Set for Worst Month Since 2016 as Risk Rally Thrives: Chart

