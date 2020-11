Isabel Pantoja, la traición a Chiquetete, del que no quiso saber nada en su vida

04/12/2000 ISABEL PANTOJA ACUDIO AL RASTRILLO DE NUEVO FUTURO DE MADRID Y SE DEJ� FOTOGRAFIAR JUNTO A SU PRIMO CHIQUETETE EUROPA ESPA�A SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Otro de los testimonios que nos han aportado un poco más de luz en la vida de Isabel Pantoja, ha sido el de Silvia Pantoja, su prima, que se ha sentado en la noche del viernes en el tercer especial de Cantora y ha hablado alto y claro sobre lo que está ocurriendo en su familia. Si hay un nombre que ha vuelto a salir a la luz, ese ha sido el de Chiquetete, recordemos primo también de la cantante y con quien Isabel dejó de tener relación por tomar postura de parte de Raquel Bollo en sus juicios.



Silvia Pantoja le ha recordado a Isabel Pantoja que es artista gracias a que su primo Chiquetete le llevó a Palma de Mallorca a que debutara como cantante. Y es que parece que a la artista se le olvida que gracias a él empezó a tener renombre: "Con Chiquetete se llevaba mal porque le tenía celos. A mí me sacó mi primo Chiquetete y yo nunca he dicho que mi prima no me ayudara, a mi me ayudó mi primo Chiquetete. A mí se me llena la boca de decir que mi primo Chiquetete fue el que me ayudó, me echó un cable. A ella también le ayudó mi primo Chiquetete y jamás lo ha dicho. Mi primo la llevó a Palma de Mallorca a un tablao, quisieron quitarla, pero se aplicó y aprendió. Eso me lo ha contado mi prima Amparo, la primera mujer de Chiquetete".



Una traición en toda regla por parte de Isabel Pantoja ya que le olvidó cuando tuvo la disputa con Raquel Bollo en su divorcio. Silvia Pantoja ha sacado a la luz esto, que parece que se le había olvidado a la artista y nos hemos quedado de piedra al conocer este nuevo y sorprendente testimonio.