"La Tregua" de Benedetti se multiplica "X3" a 60 años de su creación

El director del Ballet Nacional del Sodre uruguayo, Igor Yebra, habla este jueves durante una conferencia de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 5 nov (EFE).- La novela más universal del escritor uruguayo Mario Benedetti, "La Tregua", se multiplicará "X3" en un conjunto de expresiones artísticas que reúnen al ballet, la producción audiovisual y, por supuesto, la literatura en el marco de los 60 años de su edición y el centenario de su creador.

Se trata de una propuesta encabezada por la Fundación Mario Benedetti como un "buen pretexto" para continuar celebrando los 100 años del autor nacido el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros pero "querido y leído" en todo el mundo.

Así lo explicó a Efe su presidenta, Hortensia Campanella, quien destacó la novedad de celebrar la afamada novela con una edición especial a incluirse en la colección "Clásicos Uruguayos", un ballet y una miniserie televisiva producida por Coral Films con guión de la argentina Marisa Quiroga cuyo estreno se prevé para el próximo año.

"Benedetti es querido y leído en todas partes del mundo, por supuesto, en Uruguay y muchísimos países. Eso lo comprobamos con la enorme cantidad de solicitudes para hacer canciones sobre textos o para traducir sus novelas o cuentos, como ocurre en China, en donde se van a presentar muy pronto cuatro de sus libros", expresó.

Respecto a la universalidad del escritor, Campanella remarcó que México es uno de los países "que más lee" a Benedetti y agregó a Centroamérica, región en la que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez lo llegó a catalogar como una "estrella del rock".

La danza será una de los territorios del arte en el que esta novela será presentada por primera vez en su país de nacimiento que subirá al escenario del 26 de noviembre al 6 de diciembre.

Un elenco conformado por uruguayos en su totalidad serán los responsables de trasladar a movimiento la obra más traducida de Benedetti, cuyo centenario (1920-2009) se celebra este año.

El director del Ballet Nacional del Sodre uruguayo, Igor Yebra, no dejó pasar la oportunidad para señalar "el gran desafío" de llevar "este libro pequeñito que es todo un universo" al lenguaje de la danza.

"Lo hemos agarrado con toda la honestidad y el trabajo posible y yo invito a todo el mundo a que no se lo pierdan, porque es una visión diferente, arriesgada también porque es arriesgado poner cualquier texto y más un texto de esta complejidad", afirmó.

Asimismo, subrayó que lo que se busca con esta propuesta es "mostrar el sentimiento" que la obra produce cuando se lee y que "quede esa sensación" y no la de contar una historia "tal cual".

"Hemos ido a la esencia, al perfume de la obra y eso es lo fundamental", apuntó.

"La Tregua" en su versión de ballet será transmitida vía streaming para toda Latinoamérica el próximo 5 de diciembre como parte de la previa del festival chileno Santiago a Mil que reúne el teatro, la danza, la música, la performance, el circo, las artes visuales y el cine.