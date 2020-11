El canciller iraní visita Venezuela en medio de críticas de la oposición

En la imagen, el canciller iraní, Javad Zarif. EFE/Valentin Flauraud

Caracas, 4 nov (EFE).- El canciller iraní, Javad Zarif, cumple desde este miércoles una "intensa" visita de trabajo en Venezuela, que ha criticado la oposición, pese a que se desconocen los acuerdos que buscará impulsar el diplomático y la duración de su estadía en el país suramericano.

"A las 3:45 am de hoy recibimos al hermano Canciller de Irán, Javad Zarif. Cada visita de alto nivel profundiza nuestra alianza estratégica, nuestra hermandad. Venezuela e Irán han demostrado solidaridad y coraje ante las agresiones. Cumpliremos una intensa agenda", dijo en Twitter el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza.

En el mensaje, Arreaza añadió un video en el que se observa a Zarif descender de un avión oficial iraní y saludar de forma efusiva a su homólogo.

A finales de septiembre pasado, Arreaza y Zarif sostuvieron una reunión telemática en la que analizaron "amenazas geopolíticas", solo días después de las nuevas sanciones de Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro por considerar que violó el embargo de armas a este país asiático.

En agosto, Maduro había considerado que "no es mala idea" que Venezuela compre misiles antiaéreos a Irán, luego de que su par colombiano, Iván Duque, alertara sobre esta posible transacción.

Y esta es precisamente la crítica de la oposición venezolana a la visita de Zarif al país caribeño, en vista del levantamiento internacional al embargo de armas a Irán, que, no obstante, Estados Unidos mantiene de forma unilateral.

"Preocupa que gira del canciller de Irán por Venezuela se dé justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán y cuando han manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados", dijo en Twitter Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores de Juan Guaidó -a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino-.

"Alertamos que esta alianza puede socavar la paz y estabilidad de toda la región", añadió.

Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a quienes hagan transacciones de armas con Irán, pese a que el embargo de armamento de la ONU sobre este país expiró el pasado 18 de octubre.

La Administración de Donald Trump incluso dio por restablecidas de manera unilateral las sanciones contra Irán, al tiempo que anunció que tomará nuevas medidas.

El pasado 14 de agosto, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU rechazaron la propuesta estadounidense de extender de manera indefinida las sanciones contra Irán.