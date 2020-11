Un Día de Muertos "muy mexicano" que recuerda a un Benedetti "muy uruguayo"

Fotografía de un altar en homenaje al escritor uruguayo Mario Benedetti durante la conmemoración del Día de Muertos, hoy en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 2 nov (EFE).- Velas, catrinas en miniatura, papel picado, flores de cempasúchil hechas en papel y el tradicional pan de muertos son algunos elementos típicos instalados este lunes en un altar que recuerda al escritor uruguayo Mario Benedetti en una mezcla de culturas "muy mexicanas" con un artista "muy uruguayo".

Así lo explicó a Efe la actriz e integrante de la organización de este homenaje Marina Rodríguez durante la actividad en la que también se rindió homenaje a los artistas difuntos que alguna vez formaron parte del Teatro El Galpón.

"Es la eterna amistad y agradecimiento, por los siglos de los siglos, que le tiene El Galpón a México. Porque fue el país que acogió a Benedetti y en donde pudimos sobrevivir y hacer nuestra tarea teatral y también de denuncia de la dictadura en ese período", expresó.

El altar también muestra fotos del archivo del teatro en las que puede verse a Mario Benedetti durante sus días en este recinto, en el que se llegaron a estrenar algunas de sus obras más conocidas. Sin duda, el vínculo más fuerte llegó cuando la compañía, exiliada en México por la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), estrenó "Pedro y el capitán" (1979).

La ofrenda también se enmarca dentro de las actividades con motivo del centenario del nacimiento del poeta, narrador, ensayista, crítico y dramaturgo en Paso de los Toros (1920-2009), cuyo acto central tuvo lugar el pasado 14 de septiembre en este teatro montevideano.

Además, fue una excusa para también rendir homenaje al país norteamericano que cobijó tanto al escritor uruguayo como a los integrantes de este colectivo en tiempos difíciles.

"Quisimos hacer eso: por un lado, mostrar a la gente esa forma de hacer un altar y (por otro) honrar a nuestros muertos y por eso lo quisimos hacer lo mas parecido posible a los mexicanos, aunque hay cosas que no tenemos. Es un altar de muertos muy mexicano pero con Benedetti que es muy uruguayo", afirmó.

Para Rodríguez, este homenaje es la "conjunción y hermandad" de los pueblos y sus culturas que "aparentemente" son distintas pero que están en "una sola América Latina".

El director teatral mexicano que hace vida en Uruguay Jairo Pérez destacó a Efe que se trata de una ofrenda que "conserva la esencia" de la tradición de su país con elementos que, pese a no estar de manera física, se encuentran de forma simbólica.

"Esta es una invitación para que conozcan un poco la cultura mexicana y en este caso no estamos recordando a difuntos mexicanos, sino que todas las ánimas que invitamos a que convivan hoy con nosotros son uruguayos y el principal actor es Mario Benedetti", señaló.

Pérez aclaró que no se debe confundir este acto conmemorativo con actividades del "santerismo", ya que el Día de Muertos se recuerda a los difuntos.

El Día de Muertos es la celebración mexicana más universal, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2008.

México culminó este lunes el luto nacional de tres días decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en honor a las 91.895 personas fallecidas de covid-19 en el país y con motivo del Día de Muertos, que este año estuvo fuertemente marcado por las restricciones sanitarias.

Raúl Martínez