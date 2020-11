Nueva York advierte de "tolerancia cero" ante posibles disturbios electorales

El comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, advirtió este martes de que habrá "tolerancia cero" por parte de sus agentes ante posibles disturbios en la Gran Manzana tras el cierre de los colegios electorales y con la llegada de los primeros resultados, algo para lo que se han preparado numerosos establecimientos, que han tapiado sus escaparates. EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, 3 nov (EFE).- El comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, advirtió este martes de que habrá "tolerancia cero" por parte de sus agentes ante posibles disturbios en la Gran Manzana tras el cierre de los colegios electorales y con la llegada de los primeros resultados, algo para lo que se han preparado numerosos establecimientos, que han tapiado sus escaparates.

"A todos los neoyorquinos, hay una multitud de policías en las calles, y va a haber tolerancia cero (frente a eventuales disturbios)", dijo Shea en declaraciones a los medios.

"No puedo ser más claro, tolerancia cero", insistió el alto cargo de las fuerzas de seguridad, que dijo entender la posición de los numerosos dueños de establecimientos que han decidido tapiar puertas y escaparates para evitar que se repitan los saqueos que se vivieron en Nueva York a finales y principios de junio.

Shea apuntó, además, que la Policía de Nueva York está "preparada y lista" para hacer frente a posibles disturbios, y destacó que hay un "pequeño grupo de individuos que protestan por el hecho de que el cielo sea azul".

"No sé ni siquiera si les importa quién gana las elecciones", agregó.

Las declaraciones de Shea se producen escasas dos horas después de que los más de 1.200 colegios electorales abrieran sus puestas en Nueva York a las 6 de la mañana hora local (11 GMT).

A primer hora de la jornada, con las farolas de la calle aún encendidas, largas colas se formaban frente a algunos de los centros electorales de Nueva York pese a las bajas temperaturas, como en el de la escuela Hamilton Grange, en la zona noroeste de Manhattan, o el PS 87, en la zona centro, donde la fila daba una vuelta a la manzana.

Aunque el comienzo de la votación se dio en su mayoría sin problemas, se registraron algunos leves incidentes, como en el Colegio Público 7 de Harlem, que abrió con retraso después de que los policías que tenían las llaves para acceder al material electoral llegaran tarde al centro.

El Departamento de Policía de Nueva York se ha desplegado en todos estos centros, y aunque las fuerzas de seguridad apuntan a que no hay amenazas concretas durante la jornada, y tampoco esperan problemas en las siguientes semanas, aseguran que están preparadas.

"Déjenme ser claro: el Departamento de Policía de Nueva York está completamente preparado para proteger el derecho al voto de todos y cada uno", insistió este lunes el jefe de Departamento de la Policía de la urbe, Terence Monahan.

Esta fuerte presencia policial, sin embargo, podría instigar aún más las tensiones en la Gran Manzana, donde en la primavera de este año se produjeron fuertes protestas y disturbios en contra de las fuerzas de seguridad después de la muerte de George Floyd a manos de varios agentes en Minneapolis.

En las manifestaciones, que se alargaron durante un mes, se acabó pidiendo que se retiraran los fondos de la Policía de Nueva York. A su vez, se produjeron numerosos momentos de violencia entre policías y ciudadanos.