Inaugurado el centro acuático que se usará en Tokio 2020

Tokio, 24 oct (EFE).- El centro acuático que será utilizado en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio quedó inaugurado hoy, ocho meses después de que fuera terminado y listo para ser sede de las competiciones que se llevarán a cabo desde el 23 de julio próximo.

Con capacidad para 15.000 espectadores, las instalaciones están situadas frente a la bahía de Tokio, en una sede de cuatro plantas superiores y un sótano que tiene una piscina de 50 metros de largo y otra adicional para las pruebas de saltos de trampolín.

En ese centro se llevarán a cabo las competiciones olímpicas de natación, saltos de trampolín y natación artística. Es una de las seis sedes construidas especialmente por el Gobierno de Tokio para que sean utilizadas en las pruebas olímpicas.

En la ceremonia de inauguración participó la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y la ministra para los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto. También llegaron deportistas japoneses que hicieron unas pruebas de demostración.

Entre ellas se encontraba Rikako Ikee, de 20 años, especialista en estilo libre y mariposa y convertida en un símbolo olímpico para Japón por haber remontado una leucemia que la dejó fuera de las piscinas por más de un año.

Ikee participó en una prueba de relevos de 50 metros, dos meses después de que volviera a las piscinas después de completar el tratamiento por la leucemia diagnosticada en febrero de 2019.

La nadadora estrella de Japón no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero tiene puesta su vista en los de París de 2024, por lo que su participación en la ceremonia de hoy tuvo un sentido especial.

"Después de ver la piscina me he dado cuenta de que será aquí donde se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos", dijo la nadadora en una declaración por medio de su agente.

Las obras fueron completadas en febrero pasado y la idea era inaugurar el centro en marzo, pero ese mes se acordó aplazar para 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio programados inicialmente para este año por la pandemia de coronavirus.

"Confiamos en que podamos derrotar al nuevo coronavirus y conseguir el éxito de los juegos", afirmó Koike en la ceremonia de este sábado.

El centro acuático tiene 65.000 metros cuadrados y su construcción costó unos 56.700 millones de yenes (456 millones de euros).