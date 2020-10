México indaga la desaparición de tres peruanos marcada por versiones confusas

Entre versiones distintas y datos confusos, la Fiscalía General del estado de Jalisco (oeste de México) informó este viernes que indaga la desaparición de tres ciudadanos peruanos y un mexicano ocurrida en el municipio de Atotonilco el Alto en agosto pasado y dada a conocer esta semana por medios de comunicación. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 23 oct (EFE).- Entre versiones distintas y datos confusos, la Fiscalía General del estado de Jalisco (oeste de México) informó este viernes que indaga la desaparición de tres ciudadanos peruanos y un mexicano ocurrida en el municipio de Atotonilco el Alto en agosto pasado y dada a conocer esta semana por medios de comunicación.

El Fiscal General de la entidad, Gerardo Octavio Solís, reveló en una conferencia de prensa que las investigaciones indican que se dejó de tener noticias de dos hombres y una mujer originarios de Perú el pasado 13 de agosto, pero no fue hasta el 18 de agosto que se interpuso una denuncia de desaparición presentada por las parejas de los dos varones.

Se trata de Wilmer García Guzmán, de 47 años; Juan Carlos Tecsi Huaman, de 35; y Mary Lucero Messco Molina, de 25; cuya hermana fue quien denunció su ausencia al consulado peruano en México y en redes sociales desde el pasado 16 de agosto.

LAS PAREJAS DE LOS DESAPARECIDOS DIERON DATOS FALSOS

El funcionario destacó que al presentar la denuncia, las parejas de los peruanos dieron nombres y datos falsos y aseguraron que en una llamada "les avisaron que estaban en la estación de la policía municipal" de Atotonilco el Alto "probablemente por un choque en el auto en el que viajaban y que una abogada les había pedido 60.000 pesos mexicanos (unos 2.875 dólares) para liberarlos".

Solís señaló que el 31 de agosto el cónsul honorario de Perú en Jalisco, Alejandro Malacara, compareció en la fiscalía e identificó a los dos hombres con sus nombres y nacionalidad verdaderos y señaló que iban acompañados de Mary Lucero Messco Molina y un cuarto hombre de nacionalidad mexicana.

El fiscal negó que los cuatro desaparecidos se presentaran en el Ministerio Público aunque sí estuvieron ante la Policía municipal.

FUERON ARRESTADOS ANTES DE SU DESAPARICIÓN

El alcalde de Atotonilco, Cruz Carrillo Solís, afirmó que los tres hombres y la mujer fueron arrestados después de que un hombre de 70 años reportó que con engaños le quitaron 15.000 pesos (unos 720 dólares) y unas monedas de plata, pero fueron liberados el 15 de agosto luego de que devolvieron el dinero y el afectado no quiso levantar una denuncia.

Malacara dijo a medios de comunicación que "los cuatro sí habían sido detenidos por la policía de Atotonilco, pero fueron liberados al día siguiente" y a partir de entonces no se sabe de su paradero y el automóvil quedó a disposición de la policía.

Desde el 16 de agosto, la cancillería de Perú anunció que daba seguimiento al caso y mediante el Consulado Honorario peruano en Guadalajara denunció la desaparición ante las Fiscalías de Desaparecidos y Antisecuestros.

DUDAS DE SUPUESTO CASO DE FRAUDE FAMILIAR

Mary Cielo Messco, hermana de Mary Lucero, denunció que el novio de la desaparecida le avisó a finales de agosto que la mujer estaba secuestrada y que pedían un rescate de 235.000 pesos mexicanos (unos 11.260 dólares) para liberarla, monto que pagaron días después sin que fuera liberada.

Solís señaló que pudo tratarse de un caso de defraudación por parte de algún familiar o de la pareja de la mujer "pues no hay datos que indiquen que haya habido una negociación para su rescate y se solicitará una entrevista con el novio para saber con quién tuvo contacto para el rescate o si fue solo una simulación".

La desaparecida radicaba en el Estado de México desde 2019 con la intención de recuperar la patria potestad de su hija, producto de su relación con un mexicano de quien se separó en 2018.

La joven había viajado de paseo a Jalisco para encontrarse con un conocido peruano, según relató su hermana.

El fiscal de Jalisco señaló que como parte de la investigación se ha entrevistado al comisario de la policía de Atotonilco para encontrar un posible nexo con el crimen organizado, como ocurrió en el caso de los tres italianos que fueron privados de la libertad en el municipio de Tecalitlán, en enero de 2018.

En ese caso, cuatro policías del municipio fueron detenidos tras confesar que entregaron al crimen organizado a los desaparecidos.