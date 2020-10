Argentina.- Seriesland otorga el galardón principal a la directora y actriz argentina Jazmín Stuart

23/10/2020 La directora y actriz argentina Jazmín Stuart POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO SERIESLAND



BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)



La VI Edición de Seriesland, el festival internacional de webseries de Bilbao, ha proclamado esta noche a los ganadores de los premios en las 30 categorías de su palmarés. La directora argentina Jazmín Stuart se ha alzado con el Gran Premio del Jurado como showrunner, un reconocimiento que se introdujo en la pasada edición y se ha convertido ya en el más importante en el certamen vasco.



El showrunner aúna las tareas producción, guión y dirección, y en ocasiones también la interpretación. De esta manera, el galardón quiere reconocer al 'alma mater' que impulsa un producto audiovisual, y que han encarnado figuras como Woody Allen, David Lynch, Martin Scorsese o la pareja formada por David Benioff y D.B. Weiss en el ámbito de la TV con "Juego de Tronos". Seriesland quiere dar un reconocimiento especial a esta figura también en el campo de las webseries, por lo que el galardón al mejor showrunner ha pasado a encabezar el palmarés del certamen.



El premio ha recaído en esta edición en la argentina Jazmín Stuart, creadora de "Cartas a mi ex", una webserie con ocho capítulos de 12 minutos de duración. Ocho personajes envían una carta en imagen y sonido a sus exparejas, y se desvelan relaciones "inconclusas, esperanzadoras, hirientes, reveladoras, tóxicas y desafiantes. Una radiografía del amor en la era de la soledad", han indicado desde el festival.



Jazmín Stuart (Buenos Aires, 1976) debutó como actriz en la TV argentina en 1998, y desde entonces ha protagonizado una quincena de títulos en la pequeña pantalla. En el cine ha interpretado una docena de papeles, debutando como directora en 2012 con "Desmadre", y ha sido también directora y protagonista en producciones teatrales.



La webserie "Amour d'occasion" ha logrado el premio a la mejor serie. Se trata de una producción quebequesa, un drama ambientado en Montreal, cuando una ola de calor somete a la ciudad a un aturdimiento general, y los habitantes del barrio de Saint-Henri son víctimas de una serie de acontecimientos inexplicables. Ocho episodios de 11 minutos a cargo de la también directora y guionista Eva Kabuya.



El premio a la mejor dirección ha recaído en el canadiense Bryan Lye por la co-producción ruso-británica "The Hidden Track", que narra en seis episodios el viaje a Londres de una joven rusa para investigar la desaparición de su hermana.



Emmanuel Schwartz, protagonista de la también quebequesa "Écrivain public", ha sido elegido Mejor Actor Principal, y Lander Otaola mejor intérprete masculino de reparto por "Encierra a un ladrón".



El reconocimiento a la mejor actriz ha sido para Alysse Hallali por la webserie gala "Alice in Paris", y la mejor actriz de reparto ha recaído en Kendra Alaura, de la serie norteamericana parcialmente rodada en Bilbao "Utopia Planitia". "Amour d'occasion" repite premio por la mejor fotografía, al igual que "The Hidden Track" en el apartado de mejor serie en la categoría de fantasía/ciencia-ficción/thriller.



La app-serie "Ixa", rodada en formato vertical para ser visionada en el teléfono móvil, se ha alzado con el premio a la mejor webserie vasca, elegida por el festival alemán Die Seriale por "su calidad técnica superior al resto y la originalidad de su formato". Ha sido realizada por exestudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Mondragón, que la concibieron y produjeron con una beca del Laboratorio Audiovisual en Euskera de Tabakalera.



La sección Amets ha otorgado galardones a otras 10 series independientes, y en el apartado "Short Show" se han distinguido a "El método" (España) y "Dopamine" (Francia), a la actriz andaluza de "La mancebía" Cecilia Gómez y al documental australiano "Youth on strike".