Unicef ve como un avance la cédula de identidad a niños dominicanos de 12 años

En la imagen, la representante de Unicef en la República Dominicana, Rosa Elcarte. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) felicitó este miércoles a la Junta Central Electoral (JCE) dominicana por su reciente decisión de expedir documentos de identidad a todas las personas menores de edad, a partir de los 12 años.

"Con dicha resolución se avanza un paso más en el aseguramiento del ejercicio del derecho a la identidad para todos los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana", afirmó la representante del organismo en Santo Domingo, la española Rosa Elcarte, en nota de prensa.

Agregó que la cédula de identidad es el documento "que prueba la identidad" de una persona, ya que mediante ella el Estado certifica quién es su tenedor, reconoce su nombre y le da un número de identificación único que sirve para abrir las puertas al ejercicio de múltiples derechos.

"La emisión de un documento de identidad por encima de los 12 años ayudará también a resolver un importante problema que tiene el país, y es que muchas adolescentes embarazadas no podían inscribir en el registro de nacimiento a sus hijas e hijos porque no tienen dicha certificación al momento del parto", agregó la diplomática.

El lunes pasado, la Junta Central Electoral anunció que expedirá cédulas de identidad a niños de 12 años y, excepcionalmente, a niñas menores de 12 años en estado de gestación o madres menores de 12 años, para que el nacimiento de sus hijos pueda ser debidamente asentado en el Registro Civil.

La disposición de la JCE añade que la decisión se tomó en base a la ley orgánica del Régimen Electoral que establece el otorgamiento "voluntario" del documento de identidad "a toda persona que haya cumplido 12 años de edad".

La representante de Unicef dijo que, adicionalmente, es "urgente" e "imprescindible" que el país tome todas las medidas necesarias para reducir el embarazo adolescente.

Elcarte dijo que Unicef, como agencia que vela por los derechos de los niños, estima que la excepción consagrada en la norma ya citada, para que niñas de 12 años que han sido abusadas y que, como resultado de ese abuso, tienen hijos, tengan cédula de identidad, de ninguna manera constituye una legalización de dicha situación.

"Muy por el contrario, lo que hace es evitar una mayor vulneración de derechos; que el hijo de esa niña abusada sea también objeto de castigo al no tener uno de sus primeros derechos, el del registro de nacimiento. El Estado y la sociedad dominicana deben asegurarse de prevenir estos abusos sexuales y sancionar, con todo el peso de la ley a los abusadores", apostilló.

Para Elcarte, la emisión de una cédula de identidad no cambia "en absoluto" el estatus jurídico ni la protección que corresponde a "todo niño, niña y adolescente".

El organismo apéndice de la ONU consideró que este documento debería ser emitido para cualquier persona inmediatamente después de ser inscrita en el registro de nacimiento, independientemente de su edad, "tal como se hace en muchos países del mundo".