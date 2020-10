Mata, a Koeman: "Hay cosas que todos sabemos que se quedan en el campo"

El delantero del Getafe Jaime Mata (i) celebra tras marcar de penalti ante el FC Barcelona, durante el partido de Liga en Primera División que se disputó en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe. EFE/Rodrigo Jiménez

Getafe (Madrid), 18 oct (EFE).- Jaime Mata, delantero del Getafe, contestó este domingo al técnico del Barcelona Ronald Koeman, que después del partido que perdió 1-0 ante el conjunto madrileño acusó a Allan Nyom de haberle dicho "cosas feas" durante el duelo y dijo que ese tipo de cosas se deben quedar en el campo.

El técnico neerlandés desveló una conversación que mantuvo con José Bordalás justo al finalizar el choque que se disputó en el Coliseum Alfonso Pérez. En ella, informó al entrenador del Getafe del comportamiento de su jugador y le pidió que hablara con él para corregir su actitud. Menos de 24 horas después del duelo, Mata contestó al preparador azulgrana.

"No he tenido la oportunidad de hablar con Nyom. Koeman, antes de entrenador ha sido futbolista y dentro del campo nos decimos todos un montón de cosas fuera de contexto y de sentido. Todos tenemos la capacidad y la madurez para saber que ese tipo de cosas se dicen en el campo. Si él dice que Nyom le ha dicho algo, seguramente él le ha dicho de vuelta a Nyom. Son cosas que quedan en el campo", declaró en rueda de prensa.

Cuestionado por si es injusto que la victoria ante el Barcelona se recuerde por ese tipo de incidentes y no por el buen partido que completó su equipo, incidió en que es cierto que hay que hacer "hincapié" en el juego que desarrolló su equipo.

"El Barcelona no ha estado bien pero hay que darle mérito al Getafe, que estuvo acertado en todo momento y en muchos tramos fuimos superiores. Más que demérito del rival, fue más mérito nuestro", explicó.

"Es lo que pasa. Al final cuando llegan derrotas siempre se suelen buscar culpables ajenos. Nos pasa a todos, cuando pierdes siempre intentas mirar un poco más allá, pero hay que mirar lo que has hecho en el campo. Ellos creerán que hay acciones en las que el arbitraje no ha sido correcto, pero nosotros también tenemos las nuestras", agregó tras ser cuestionado por las palabras de Koeman en las que afirmó que no hubo VAR durante el encuentro.

Asimismo, lamentó que él y sus compañeros no pudieran disfrutar la victoria junto a su afición porque, según manifestó, ese tipo de partidos son especiales para los jugadores y, sobre todo, para los hinchas.

También se refirió al tanto que marcó de penalti y que dio los tres puntos al Getafe. Volvió a lanzar una pena máxima desde que falló frente al Levante en la última jornada de la temporada pasada una ocasión que podría haber clasificado al conjunto azulón para la Liga Europa.

"No tenía ninguna duda. Me siento cómodo. Al final te expones, es todo o nada, pero es una situación en la que me siento cómodo y me gusta afrontarla y tanto se falla como cuando se acierta. Fue una liberación en el sentido de que cuando tiras un penalti hay una exposición de todo a nada. El último que fallé era más importante para el club y para todos. No tuve ese acierto y deseaba volver para tener la seguridad que tenía".

Por último, indicó que la victoria contra el Barcelona, aunque es especial, no deja de ser "tres puntos más" frente a un rival de LaLiga. "Pero ante los equipos grandes siempre tienes esa motivación extra porque en muchos sentidos no estamos en igualdad de condiciones todos", concluyó.