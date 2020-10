Brexit.- Londres asegura que "la pelota" de las negociaciones del 'Brexit' "está en el campo" de la Unión Europea

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove, ha dejado en manos de la Unión Europea el siguiente paso a tomar en las tensas negociaciones sobre el 'Brexit', después de que, el pasado viernes, el Gobierno británico decidiera dar por "terminado" el diálogo con el bloque para negociar un acuerdo comercial que entre en vigor el 1 de enero de 2021.



"La pelota está en el campo de la Unión Europea", ha declarado Gove en una entrevista realizada este domingo con Sky News, donde ha acusado a Bruselas de haber sido incapaz de proporcionar un "texto legal detallado" y de falta de intención a la hora de "intensificar las conversaciones para llegar a un acuerdo serio".



Según el diagnóstico europeo, no se ha producido ningún acercamiento desde que arrancaron los contactos en ninguno de los tres asuntos irrenunciables para la UE: Las garantías de que las empresas británicas seguirán las mismas reglas de competencia que las europeas, una gobernanza robusta para el cumplimiento de los acuerdos y permitir el acceso de la flota comunitaria a las aguas británicas.



En respuesta, Gove ha acusado a Bruselas de insistir en que Reino Unido "acepte un nivel de control sobre su autonomía que un país independiente realmente no puede admitir". En este sentido, el 'número dos' ha confirmado que el Gobierno británico ha comenzado a barajar opciones adicionales.



"Quiero un acuerdo (con la UE) pero es necesario que ambas partes se comprometan para que haya uno. La UE no lo está haciendo en este momento. Y si hay que decidir entre aceptar un trato en el que nuestras manos estén atadas, o dejar claro que estamos cumpliendo el mandato que nos dio el pueblo británico para recuperar el control, la idea es la de recuperar el control", ha sentenciado.