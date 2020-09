Venezuela.- Chile respalda el informe de la ONU sobre Venezuela y dice que las elecciones carecen de "legitimidad"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Chile, Andrés Allamand, ha trasladado este viernes el apoyo del Gobierno al informe de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y ha señalado que las elecciones convocadas por el presidente, Nicolás Maduro, no tienen "condiciones de legitimidad".



"Es evidente que en tal contexto las elecciones que ha convocado el régimen de Maduro para el mes de diciembre no tienen las condiciones de legitimidad necesarias", ha manifestado.



Así, ha especificado que las autoridades chilenas buscan una salida pacífica a la situación de Venezuela", lo que, en su opinión, pasa por elecciones presidenciales libres, transparentes y sujetas a supervigilancia internacional", según informaciones del diario 'La Tercera'.



Sus palabras han tenido lugar después de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara una nueva actualización del informe sobre Derechos Humanos en el país caribeño. El texto acusa a las fuerzas venezolanas de estar detrás de la muerte de 2.000 personas entre enero y agosto de 2020.



"Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020", ha manifestado Bachelet.



La expresidenta chilena ha mostrado, además, su preocupación por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusa de obstruir las libertades decretadas por organismos judiciales: "Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático".



En este sentido, ha asegurado que "en Venezuela siguen existiendo restricciones a la libertad de expresión" y se lleva a cabo la "aplicación de la Ley del Odio mientras se ataca a defensores de los Derechos Humanos y periodistas".



VENEZUELA CONDENA LAS PALABRAS DE ALLAMAND



El ministro de Exteriores venezolano, Jorga Arreaza, ha condenado las palabras de su homólogo chileno y ha asegurado que el Gobierno no tiene "autoridad moral" para hablar de Derechos Humanos.



"Con todo respeto, canciller Allamand. No tiene su Gobierno facultad, ni autoridad moral para hablar de Derechos Humanos en ningún otro país. Mucho menos usted por sus orígenes políticos", ha escrito en su cuenta de Twitter.



En relación con el proceso electoral, Arreaza ha recalcado que Venezuela cuenta con un sistema "envidiable". El país tiene previsto acudir a las urnas el próximo 6 de diciembre para elegir a 277 diputados.