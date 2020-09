Motociclismo.-Maverick Viñales: "El Mundial estará abierto hasta el final"

26/07/2020 El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha), segundo en el GP Andalucía 2020 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto DEPORTES MOTOGP.COM



BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El piloto de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha manifestado que el Mundial de la categoría reina seguirá abierto y ajustado hasta el final del campeonato, por lo que intentará ser constante y tirar de los puntos fuertes de su moto.



"El Campeonato sigue estando abierto y lo estará hasta las últimas carreras. Trataremos de ser inteligentes, constantes, y continuar creciendo, que es lo que estamos haciendo", manifestó en rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya.



Para el de Roses, la constancia es "importante". "Intentaremos cuajar un buen fin de semana. En Montmeló tenemos que extraer el máximo potencial de la moto, de la lista es un circuito de los que más me gusta", reconoció en cuanto al Circuit de Barcelona-Catalunya.



"La prioridad es empezar siempre de la primera fila, y cuando te puedas escapar, mejor porque tendrás menos dificultades. Estamos haciéndolo cada vez mejor. Si no tienes una buena 'cali', es muy duro adelantar o hacer distancias", apuntó.



En este sentido, sabe en qué deben mejorar. "Hasta el final no sabemos qué depara este Campeonato. Vamos a tratar de sacar lo mejor de nuestra moto, que seamos rápidos a una vuelta lanzada y valernos del resto de ventajas de nuestra moto", señaló.



"Tenemos un déficit en velocidad punta, sobre todo tras las curvas lentas. Aquí hay una recta muy larga pero la previa es larga, no es curva lenta, así que eso es positivo", matizó en este sentido.