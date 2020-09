Bielorrusia.- Lukashenko niega que su investidura fuese "secreta" y alega que es "un asunto interno"

23/09/2020 Ceremonia de toma de posesión de Alexander Lukashenko POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha negado que la ceremonia de investidura que tuvo lugar el miércoles fuese "secreta" y ha asegurado que, en cualquier caso, es "un asunto interno", del que no tiene por qué informar por anticipado a gobiernos extranjeros.



Lukashenko tomó posesión el miércoles de su sexto mandato consecutivo, ajeno a quienes le piden que reconsidere su postura tras las denuncias de fraude sobre las elecciones del 9 de agosto. La UE ha insistido en que no le reconoce como legítimo presidente de Bielorrusia.



"En relación a la investidura de ayer, hubo cierto malestar y críticas porque no informamos a polacos, lituanos, ucranianos, checos y otros (gobiernos) de nuestros planes de celebrar el acto", ha dicho Lukashenko, durante un encuentro con el embajador de China.



"Según las leyes de Bielorrusia, no tenemos que informar a países occidentales o a nadie". Es un asunto interno de nuestro país", ha añadido, ironizando con que se pueda considerar clandestina una ceremonia a la que asistieron "unas 2.000 personas", según la agencia de noticias oficial BelTA.



MÁS DE 360 DETENIDOS



La investidura volvió a sacar a la calle a miles de personas que reclaman un cambio político en Minsk. El Ministerio del Interior ha informado de que las fuerzas de seguridad arrestaron a 364 personas en el marco de estas protestas, 252 de ellas en la capital, según la agencia DPA. Al menos 320 de los detenidos comparecerán ante un juez.



El Gobierno estima que se organizaron 59 manifestaciones en distintos puntos de Bielorrusia y que, en total, asistieron unas 5.000 personas.



Precisamente el fiscal general, Andrei Shved, se ha referido este jueves a las concentraciones para advertir de que todo aquel que cometa irregularidades "será castigado, tarde o temprano". En este sentido, ha avisado de que las autoridades perseguirán cualquier posible delito, también aquellos que se cometan en Internet, informa BelTA.