Dueño de TikTok pide a tribunal de EE.UU. impedir veto de Trump

(Bloomberg) -- El propietario de TikTok solicitó a un juez federal en Washington una orden judicial preliminar para impedir que la Administración Trump elimine la red social de las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos.

Este fin de semana es el plazo para que se apruebe la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok o que la aplicación enfrente una prohibición de facto en EE.UU. derivada de una orden ejecutiva anunciada el 6 de agosto por el presidente Donald Trump. La solicitud de medida cautelar, presentada por el propietario chino de TikTok, ByteDance Ltd., impugna las nuevas normativas del Departamento de Comercio, en virtud de las cuales se eliminaría TikTok de las tiendas de aplicaciones a partir de este mes y se exigirían cambios en su funcionalidad fundamental que, según la compañía, la sacaría por completo de EE.UU. a mediados de noviembre.

ByteDance solicitó una audiencia judicial expedita antes de que la norma entre en vigencia a las 11:59 p.m. del 27 de septiembre. La compañía propuso que se presenten informes adicionales a fines de esta semana.

TikTok ha “hecho esfuerzos extraordinarios para tratar de satisfacer las demandas siempre cambiantes del Gobierno y supuestas preocupaciones de seguridad nacional”, señaló ByteDance en su presentación. “En ausencia de una medida cautelar preliminar, la orden del 6 de agosto y las prohibiciones causarán un daño irreparable a los demandantes”.

El informe solicita la orden judicial por muchos de los mismos motivos que presentaron usuarios de WeChat –otra aplicación de propiedad china–, como la Primera Enmienda y el hecho de que causaría un daño irreparable. Los usuarios de WeChat en EE.UU., que enfrenta una prohibición similar, obtuvieron una orden judicial preliminar el 19 de septiembre de un juez en California que dictaminó que la prohibición dañaría la libertad de expresión.

La orden de Trump siguió a una investigación realizada por el Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU., que revisa las adquisiciones de negocios nacionales propuestas por inversionistas extranjeros por motivos de seguridad nacional. La investigación gatilló una serie de intentos de llegar a un acuerdo, lo que llevó a ByteDance a buscar una venta de las operaciones estadounidenses de la aplicación de video a una compañía estadounidense.

TikTok llegó a un acuerdo con Oracle Corp. y Walmart Inc., aunque la parte china no está contenta con el arreglo. El sábado, Trump dijo que había dado su “bendición” al acuerdo, pero advirtió que aún podría no resultar.

Nota Original:TikTok Owner Asks U.S. Court to Temporarily Block Trump’s Ban

©2020 Bloomberg L.P.