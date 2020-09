Nintendo anuncia el cese de la producción global de sus consolas 3DS

.Según los últimos datos de Nintendo, la familia de consolas 3DS había vendido 75,77 millones de unidades hasta finales de 2019, mientras que las copias de juegos ascendían a 383,11 millones.EPA/EVERETT KENNEDY BROWN/Archivo

Tokio, 17 sep (EFE).- La desarrolladora y editora de videojuegos Nintendo ha cesado la producción mundial de la familia de sus consolas portátiles 3DS tras nueve años, confirmó hoy a Efe la empresa.

"Las consolas de la familia Nintendo 3DS ya no se fabrican", señala una nota añadida en la sección dedicada a estas consolas portátiles en las ediciones para Japón y España de la página web oficial de la empresa, mientras que el portal de Estados Unidos ha optado por retirar la sección, que remitía hoy a la portada de la web.

El mensaje fue colgado en la víspera, mientras que "la producción finalizó a principios de 2020", dijo a Efe un portavoz de Nintendo.

La empresa ya había retirado los datos de ventas de la consola y sus títulos en su último informe financiero, publicado el pasado 6 de agosto y correspondiente al primer trimestre de su año fiscal de 2020, el comprendido entre abril a junio.

El primer modelo de la familia de portátiles 3DS se lanzó en Japón el 26 de febrero de 2011. Posteriormente se lanzaron varios modelos más: 3DS XL, 2DS, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL y 2DS XL.

Según los últimos datos de Nintendo, la familia de consolas 3DS había vendido 75,77 millones de unidades hasta finales de 2019, mientras que las copias de juegos ascendían a 383,11 millones.

Junto a las de su predecesora, Nintendo DS, las ventas de hardware ascienden a 154,02 millones de unidades, según la empresa, lo que las convierte en sus portátiles más vendidas hasta la fecha.

El volumen de juegos comercializados en conjunto para DS y 3DS, que la empresa engloba conjuntamente en sus datos de ventas, ascienden a 948,71 millones de copias, según los últimos datos públicos.