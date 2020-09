Marini a ampliar, Arenas a recuperar

El piloto español de Moto3 Albert Arenas (Solunion Aspar Team Moto3). EFE/ Román Ríos/Archivo

Madrid, 16 sep (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) tendrá como gran objetivo del segundo fin de semana en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, con ocasión del ahora denominado Gran Premio de Emilia Romagna y la Riviera de Rimini, ampliar la ventaja que consiguió con su última victoria en Moto2.

Mientras, el español Albert Arenas (KTM), líder de Moto3 con apenas cinco puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Honda), tendrá que buscar la mejor opción para recuperar la ventaja que perdió "de golpe" tras sufrir una caída.

Marini protagonizó un auténtico espectáculo junto a su compañero de equipo y también de entrenamientos en el Rancho de su hermano Valentino Rossi, al que ambos pertenecen, junto a Marco Bezzecchi, y ellos deben de ser dos de las referencias a tener en cuenta nuevamente este fin de semana.

Y no serán las únicas puesto que también habrá que contar con su compatriota Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), quien una vez resuelto su futuro deportivo, tras conocerse el pasado fin de semana que será piloto de MotoGP en la escudería Avintia y con una Ducati Desmosedici, se ha quitado toda la presión de encima y seguro que buscará con ahínco luchar por el título mundial de la categoría intermedia.

Una pelea, la del título mundial, en la que ellos tres parecen ser quienes mejor "encarada" tienen la lucha, aunque no habrá que olvidar al español Jorge Martín (Kalex), por ahora cuarto en la clasificación, que no pudo estar en la primera carrera por dar positivo en covid-19 y será duda en esta segunda cita en tierras transalpinas hasta el último momento, pues necesita dar negativo al menos dos veces para poder plantearse acudir a Misano Adriático junto a su compañero de equipo Tetsuta Nagashima.

En esa relación de aspirantes habría que tener en cuenta al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien en la primera cita de Misano Adriático tuvo que cumplir con la sanción que Dirección de Carrera le impuso en la segunda carrera de Austria por tirar al indonesio Somkiat Chantra y al español Jorge Navarro y que, aun a pesar de salir desde la calle de talleres, protagonizó una gran remontada hasta la octava posición.

Seguro que en esta segunda carrera en el trazado "Marco Simoncelli" buscará resarcirse con una victoria que, por ahora, se le ha negado.

La representación española es amplia en la categoría, como también sus posibilidades de pelear por el "cajón" tanto Xavier Vierge (Kalex) como Arón Canet (Speed Up), Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) o Jorge Navarro (Speed Up), que necesita dar un giro radical a una temporada demasiado aciaga para él, ya que tan solo ha conseguido puntuar en dos de las siete carreras disputadas hasta la fecha en Moto2.

Albert Arenas llegó al primer fin de semana por tierras italianas como sólido líder de Moto3, con 25 puntos sobre su inmediato perseguidor, el japonés Ai Ogura, pero mientras éste acabó segundo tras el británico John McPhee (Honda), que consiguió su tercera victoria en la categoría pequeña del mundial de motociclismo, el español acabó por los suelos y esa es una situación que necesita enmendar para mantener sus aspiraciones al título, como también el italiano Celestino Vietti (KTM).

Vietti era uno de los candidatos a la victoria en Misano Adriático y una caída truncó todas sus posibilidades, por lo que ahora buscará, como Arenas, enmendar de la mejor manera posible la situación, aunque no será el único italiano que querrá "despuntar" en su tierra y habrá que tener en cuenta Tony Arbolino (Honda), Andrea Migno (KTM), Romano Fenati (Husqvarna) o Dennis Foggia (Honda), entre otros.

La relación de españoles con posibilidades tampoco es corta ya que además de Albert Arenas son nombres a tener en cuenta los de Raúl Fernández (KTM), al que una caída le privó de estar en la pelea por la victoria, Jaume Masiá (Honda) o Jeremy Alcoba (Honda), que está protagonizando una primera temporada completa impresionante, y un poco más atrás necesitan dar ese "paso adelante de credibilidad", tanto Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) como Alonso López (Husqvarna).