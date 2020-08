Chile.- Los camioneros chilenos rechazan la última propuesta del Gobierno y mantienen el bloqueo

28/08/2020 Cortes de carreteras durante la huelga indefinida de camioneros en Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO / LEONARDO RUBILAR



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), José Villagrán, ha informado de que han decidio rechazar la última oferta del Gobierno, por lo que mantendrán el paro nacional indefinido y el bloqueo de carreteras iniciado hace cinco días.



"Nosotros los camioneros esperábamos una propuesta más seria. Ya llevamos bastante días acá y podemos estar muchos más, pero que el señor ministro (Víctor Pérez) se digne a conversar con nosotros", ha afirmado Villagrán en declaraciones a T13.



Al ser interrogado por el desabastecimiento, Villsagrán ha argumentado que "ese no es problema nuestro". "Nos tienen obligados... obligados estamos aquí descansando", ha explicado.



En respuesta, el ministro del Interior, Víctor Pérez, ha advertido de que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado y adoptará cualquier otra medida que sea necesaria para evitar los bloqueos.



"Vamos a tomar todas las medidas para evitar los bloqueos de carreteras y el desabastecimiento, y vamos a usar todos los mecanismos que nos flanquea la ley, y la Ley de Seguridad del Estado es uno de esos meferensismos", ha apuntado Pérez desde el Palacio de La Moneda.



El ministro considera que se han hecho todos los esfuerzos para responder a las demandas de los gremios de dueños de camiones y ha tachado de "error" el rechazo a la última propuesta del Gobierno.



"Ellos ofrecieron una manifestación pacífica que lamentablemente ha ido mutando a ciertos indicios de desabastecimiento y bloqueos, cosa que habían prometido no realizar", ha apuntado.



Los camioneros piden acelerar el trámite de un paquete de trece leyes para darles más facultades a la policía para perseguir los delitos violentos y una que específicamente condena los ataques incendiarios contra los camiones. En el sur de Chile, en particular en las regiones de La Araucanía y Biobío, se han producido ataques incendiarios en los últimos años.



Los camioneros han cortado algunas de las principales carreteras y denuncian incluso que se ha retrasado el paso de personal medico y material para combatir la COVID-19.