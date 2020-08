México.- PRISA emprende acciones legales para preservar el "buen funcionamiento" de Radiópolis en México

14/07/2017 Prisa POLITICA ECONOMIA ESPAÑA EUROPA PRISA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Grupo PRISA ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales contra Sistema Radiópolis, sociedad mexicana participada al 50 por ciento por la compañía española, para "preservar el adecuado funcionamiento" de las emisoras y "para que sus profesionales puedan seguir desempeñando su labor con el rigor y la independencia que les caracteriza".



En un comunicado, PRISA ha explicado que Radiópolis recibió diversas notificaciones remitidas por Corporativo Coral, compañía controlada por Miguel Alemán Magnani que en julio de este año adquirió el otro 50 por ciento del capital de la sociedad. Las notificaciones, según el grupo español, se referían a "ciertos acuerdos que se habrían adoptado en el seno de una asamblea de accionistas supuestamente celebrada el pasado 24 de agosto".



Entre los acuerdos, se incluyen "la modificación de los miembros del Consejo de Administración de Radiópolis, el cese de su Director General y de su Director de Finanzas y su sustitución por personas afines a Coral y a Carlos Cabal Peniche, así como la revocación de todos los poderes concedidos anteriormente por la compañía".



La asamblea, denuncia la compañía, de la que PRISA "no tenía conocimiento", no fue "convocada ni celebrada conforme a lo establecido en los estatutos sociales ni la legislación en vigor", por lo que consideran que es "nula".



Asimismo, el comunicado señala que "personas enviadas por Coral y por Carlos Cabal Peniche consiguieron entrar en las instalaciones de Radiópolis con el objetivo de acceder de manera no autorizada a sus sistemas de información, objetivo que no consiguieron".



PRISA también denuncia que Coral "difundió un comunicado, haciéndolo pasar como una nota de prensa de la propia Radiópolis, en la que informaba de los supuestos relevos en el Consejo de Administración y en la Dirección de la compañía".



"Ante esta situación, que ha venido precedida por otras actuaciones que constituyen graves incumplimientos de las obligaciones societarias y contractuales por parte de Coral y Miguel Alemán Magnani, Grupo PRISA ha decidido llevar a cabo las necesarias acciones legales para preservar el adecuado funcionamiento de Radiópolis", ha concluido el comunicado.