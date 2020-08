Ola de frío causa nevadas en el sur de Brasil, con temperaturas bajo cero récord

Una fuerte ola de frío en el sur de Brasil, con temperaturas récord bajo cero grados, causó nevadas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, dejando una liviana capa de nieve y árboles con las ramas congeladas.

En los estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná se reportaron nevadas en más de una decena de localidades: autos, calles y paisajes cubiertos de nieve se vieron en imágenes divulgadas por internautas en las redes sociales y en la prensa brasileña.

En nueve ciudades de Rio Grande do Sul registraron nevadas y en 70 municipios hubo temperaturas por debajo de los cero grados, entre ellos en Soledade, donde el servicio meteorológico Metsul registró un récord de -7 ºC. "No hay precedentes en la historia reciente de una mínima tan baja en Rio grande do Sul en un mes de agosto", escribió en su reporte.

En este estado fronterizo con Uruguay, un residente de Sao José dos Ausentes hasta construyó un minimuñeco de nieve que fotografió junto a una copa de vino, publicó el portal de noticias G1.

La gobernación de Santa Catarina, muy popular entre los turistas que buscan playas paradisíacas pero que tiene una región de sierras, indicó que la "intensa ola de frio, provocada por una masa de aire polar, trajo nieve, heladas y temperaturas negativas".

Los municipios de Bom Jardim da Serra y Sao Joaquin tuvieron las nevadas más fuertes, con -3 ºC y -9 ºC respectivamente. Otros estados donde se registraron nevadas fueron Paraná y Mato Grosso do Sul.

Según reportes de prensa, muchos turistas llegaron a Santa Catarina para presenciar la nevada, incluso pese a la pandemia de coronavirus que deja en Brasil más de 3,5 millones de contagios y más de 112.000 muertos.

Los servicios meteorológicos estiman que esta "intensa" y "corta" ola de frío se mantendrá hasta el fin de semana en el sur del país.

La masa de aire polar, que llega desde Argentina, avanzará en los próximos días hacia otros estados como Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondonia y Acre.

val/ll