EEUU buscará restablecer sanciones contra Irán en la ONU mediante cuestionado mecanismo

CentralEEUU buscará restablecer sanciones contra Irán en la ONU mediante cuestionado mecanismo Por Sebastian SmithWashington, 20 Ago 2020 (AFP) - Estados Unidos anunció este miércoles que va a activar formalmente un mecanismo muy cuestionado jurídicamente para imponer en el Consejo de Seguridad de la ONU las sanciones internacionales contra Irán, un golpe que podría sentenciar a muerte al acuerdo nuclear de la república islámica de 2015.El presidente Donald Trump anunció a los periodistas que le pedirá al jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, que notifique al Consejo de Seguridad que "Estados Unidos quiere restablecer todas las sanciones de Naciones Unidas contra Irán que están suspendidas". Pompeo viajará a Nueva York el jueves para activar el mecanismo, pero el Reino Unido, Francia y Alemania han advertido que Estados Unidos no tiene derecho a invocar este procedimiento. Este anuncio se produce después de que Estados Unidos sufriera una humillante derrota en el Consejo de Seguridad la semana pasada cuando falló a la hora de congregar apoyo para una resolución para extender el embargo de armas contra Irán. Este mecanismo busca restaurar todas las sanciones contra Irán que fueron levantadas como parte del acuerdo multilateral de 2015 que buscaba impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear. Al mismo tiempo amenaza con torpedear el acuerdo que involucra a China, Rusia, el Reino Unido y Alemania con Irán. - Una crisis potencial -"Mi gobierno no va a permitir que esta situación nuclear en Irán continúe", dijo Trump, que en 2018 retiró a Estados Unidos del acuerdo multilateral con Teherán para frenar su programa nuclear. El mandatario denostó el acuerdo como un "fracaso" de política de su predecesor Barack Obama y de su vicepresidente Joe Biden, su adversario en las elecciones de noviembre. Estados Unidos sostiene que como "participante" del acuerdo original tiene el poder de reimponer sanciones de Naciones Unidas de forma unilateral, algo que la mayor parte de los otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU cuestionan. Estados Unidos estableció y endureció sus propias sanciones con Irán y, en respuesta, Teherán comenzó a relajar sus compromisos adquiridos, aumentando sus inventarios de uranio enriquecido. Ahora, Washington quiere que el resto del mundo, incluyendo los otros signatarios del acuerdo (China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania) intenten salvar el compromiso restableciendo sanciones.Pero en este asunto la diplomacia de Estados Unidos está muy aislada y la semana pasada fracasó a la hora de obtener una prolongación del embargo de armas contra Irán. Según una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2015 que ratificó el acuerdo negociado por Obama, los estados participantes pueden reimponer sanciones de forma unilateral si Irán no cumple con el acuerdo. Este procedimiento está orientado a restablecimiento de sanciones en un plazo de 30 días, sin que Rusia o China puedan vetarlo. "Tenemos la expectativa de que todos los países verán que es de su propio interés respetar la resolución del Consejo de Seguridad", sostuvo PompeoLa semana pasada, sólo la República Dominicana acompañó a Estados Unidos en su empeño de reimponer el embargo de armas contra Irán que expira el 18 de octubre. Varios expertos han advertido que esto podría llevar al Consejo de Seguridad a una crisis. "La mayoría del Consejo va a rechazar este argumento estadounidense de que conservan el derecho pese a haber abandonado el acuerdo. Van a descartarlo como una farsa", explicó a la AFP Richard Gowan. Para Gowan, que trabaja en el centro de estudio International Crisis Group, los ganadores van a ser China y Rusia, que argumentan que están defendiendo a la ONU del unilateralismo de Estados Unidos y los europeos se van a distanciar de Washington. sms-an/dga -------------------------------------------------------------