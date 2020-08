Bielorrusia.- Lukashenko anuncia la formación de su nuevo gobierno en medio de las protestas contra su reelección

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha anunciado este miércoles la formación de su nuevo gobierno, que tendrá a Roman Golovchenko como primer ministro, en el marco de las fuertes protestas contra su reelección.



"La designación de Golovchenko por parte del presidente se ha producido tras la aprobación de la Cámara de Representantes", ha indicado la agencia de noticias BelTA, que ha confirmado que el mandatario ha firmado los decretos correspondientes.



Así, Vladimir Makei pasará a ser el ministro de Exteriores, Yuri Karaev, el del Interior, Vladimir Paranik, de Sanidad, Ruslan Parjamovich, de Arquitectura y Contrucción, Vladimir Koltovich, de Comercio, Adriy Jmel, de Vivienda, Igor Lutsky de Información y Yuri Bondar, de Cultura. El ministro de Energía será Viktor Karankevich y el de Justicia Oleg Slizhevsky.



Al frente de Defensa estará Viktor Jrenin y la cartera de Educación recaerá sobre Igor Karpenko, mientras que Vladimir Vashchemko estará al frente del Ministerio de Emergencias. Petr Parjomchik, por su parte, estará a cargo del Ministerio de Industria, Yuri Seliverstov del de Finanzas y Alexandra Chervyakova del de Economía.



El presidente, que ha pedido a los líderes europeos y también a Estados Unidos que dejen de preocuparse por lo que pasa en su país y centrarse en los problemas internos que ellos mismos atraviesan, ha dado instrucciones específicas este mismo miércoles para "garantizar la seguridad y mantener el orden público".



El país se encuentra sumido en una grave crisis política a raíz de la reelección de Lukashenko para un sexto mandato en los comicios del 9 de agosto. El resultado oficial le dio la victoria con el 80 por ciento de los votos, frente al 10 por ciento obtenido por la opositora Svletana Tijanovskaya, pero la oposición ha denunciado fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.



Los bielorrusos han venido manteniendo desde entonces multitudinarias manifestaciones contra el veterano mandatario, que lleva en el poder desde 1994. La ola de protestas se ha saldado hasta la fecha con al menos tres muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.



Lukashenko se ha negado a repetir los comicios pero ha abierto la puerta a una reforma constitucional que contemple un reparto de sus poderes. En este sentido, ha vuelto a reiterar que "cualquier cambio" debe enmarcarse en la legislación y la Constitución.



Asimismo, ha asegurado que no hay presencia de tropas extranjeras en el país. "En cuanto a las tropas extranjeras, hoy no hay una sola persona de otros estados en Bielorrusia", ha recalcado, denunciando las informaciones falsas que han venido circulando en este sentido sobre la presencia de soldados rusos en el país.