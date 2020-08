El reguetonero Lenny Tavárez condena la violencia contra la mujer en un nuevo video

Fotografía cedida por Geraldo Ortiz Burgos del cantante Lenny Tavárez. EFE/ Geraldo Ortiz Burgos

San Juan, 18 ago (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Lenny Tavárez, miembro del talentoso grupo de artistas urbanos "Los Avengers", presentó este martes, en colaboración con el novel artista colombiano Beéle, su nuevo sencillo, "La mujer traiciona", y cuyo video musical condena la violencia contra la mujer.

Según dijo Tavárez hoy a Efe en entrevista telefónica, la "canción se justifica" hacerla por el grave problema que supone la violencia machista en la sociedad actual con el creciente número de mujeres maltratadas.

"'La mujer traiciona' es un dancehall tropical y creo que con la voz de Beéle, el tema tomó un sazón que esperaba del tema y el contenido", explicó Tavárez sobre el trabajo que hizo el intérprete colombiano de 17 años, artista del productor musical boricua DJ Luian.

El video musical de "La mujer traiciona", dirigido por Laura Castellanos, de la compañía Tokyo Films, se publicará el próximo jueves.

TAVÁREZ CRITICA FUERTEMENTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

"En el video nos fuimos más profundo y mostramos ya el lado violento, el maltrato a la mujer que nos está abrumando a la sociedad, en especial en los países latinoamericanos", detalló Tavárez, conocido por exitosos temas como "Hola", "Elegí", "Te fallé", "Lloras" o "Bellaquita".

Tavárez, que cuenta con más de 15 millones de seguidores mensuales en Spotify, admitió que durante su carrera, han sido pocas las veces en las que ha tocado temas sociales en sus canciones.

No obstante, en esta ocasión, con el propósito de apartarse un poco de su interpretaciones eróticas y románticas, quiso abordar el tema de la violencia de género.

"Quería aportar un granito más. Quizás necesitamos más imagen y convocatoria para ser más diligentes. El contenido el tema nos permite hacerlo y aprovechamos la oportunidad", sostuvo Tavárez, quien admitió que ha sido testigo del maltrato a la mujer, pero no físico sino emocional.

BEÉLE ES "UNA SUPERESTRELLA"

Y sobre la inclusión de Beéle en "La mujer traiciona", Tavárez explicó que este novel artista, quien ya había logrado un tanto de fama al participar en el "remix" (remezcla) de "Loco" con Farruko, Manuel Turizo y Natti Natasha, ya lo considera "una superestrella".

"Yo siempre estoy buscando talentos nuevos, y de Beéele me impresionan dos cosas: el cómo ve la música, y su voz, su arte en general", destacó.

"Es uno de los 'chamaquitos' (jovencitos) que más yo le apuesto. Es un reto, pero sé que le suma", indicó Tavárez de este joven artista oriundo de Barranquilla.

"La mujer traiciona" es el tercer sencillo del próximo álbum de Tavárez, titulado "KRACK".

Además de "La mujer traicionera", los otros dos sencillos del nuevo disco que Tavárez ha lanzado son "La Pared 360", junto con Justin Quiles y que lleva más de 100 millones de reproducciones, y "Acerola" con Rafa Pabón y Cauty.

TAVÁREZ AFINA DETALLES DE SU NUEVO DISCO

Y según adelantó el artista urbano, el disco contendrá 16 temas, incluyendo el "remix" (remezcla) de "La Pared 360" con las participaciones especiales de sus colegas puertorriqueños De La Ghetto, Rand y Brray.

Al momento, Tavárez cuenta con más de 2.000 de reproducciones y visitas en YouTube entre todas sus canciones, y más de 1.460 millones de reproducciones combinadas en Spotify.

RESIDIR EN COLOMBIA FUE TRASCENDENTAL EN SU CARRERA

Parte de estos logros se deben al año y tres meses que Tavárez residió en Medellín, Colombia, de donde en los pasados cinco años han salido destacados artistas urbanos locales, como J Balvin y Maluma, y otros puertorriqueños han despuntado sus carreras, como fue el caso de Nicky Jam.

"Colombia tiene que ver un 75 % de mi evolución musical", destacó.

Durante el tiempo residiendo en el país sudamericano, Tavárez visitó varios estudios de grabación, en los cuales acogió más trabajo en equipo "y menos de egocentrismo" del cual dijo que existe en Puerto Rico.

"Y agarré otro enfoque, otro aire, me pasaron cosas por allá y le dieron un color. Pero sobre todo, Colombia me hizo mucho más sencillo", admitió.

"Dejé muchas presiones viniendo de Puerto Rico. Colombia me hizo que esas presiones me dejaran de importar y que sacara la mejor música, y que la gente juzgara el motor de mi carrera", apuntó.

Jorge J. Muñiz Ortiz