Reguladores desaceleran retorno de Boeing 737 Max en extranjero

(Bloomberg) -- Los reguladores europeos y canadienses todavía están discutiendo con Boeing Co. sobre los últimos detalles técnicos restantes de la actualización de su 737 Max, dejando a algunos clientes preocupados de que la certificación en mercados críticos fuera de EE.UU. pueda postergarse al próximo año.

En una inusual buena noticia para Boeing y su asediada línea de aviones, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) el 3 de agosto inició un proceso que podría conducir a la reemisión de un certificado de aeronavegabilidad de EE.UU. para el Max en octubre.

Sin embargo, los reguladores internacionales dicen que no están preparados para hacer lo mismo. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA por sus siglas en inglés) todavía está esperando más información por parte de Boeing sobre una actualización clave que se llevará a cabo después de que el avión esté nuevamente en el aire, según personas familiarizadas con el asunto.

Y Transport Canada, que ha entregado los comentarios más detallados hasta la fecha, dijo el lunes que sus preocupaciones no se han abordado completamente respecto de cómo arreglar la activación errónea del “stick shaker” del Max, que puede distraer a los pilotos y aumentar su carga de trabajo en caso de emergencia.

Mientras tanto, China, el segundo mercado de aviación más grande del mundo, ha dicho muy poco sobre su plan para evaluar el Max.

Obtener la aprobación de EE.UU. en octubre podría hacer posible que los vuelos comerciales se realicen antes de fin de año. Eso permitiría a Boeing finalmente comenzar a volver a generar ingresos a partir de su modelo más popular. El Max quedó en tierra en marzo de 2019 luego del segundo de dos accidentes que costaron la vida de 346 personas.

Si bien siempre se esperó que la agencia reguladora estadounidense, el principal organismo de certificación del Max, fuera la primera en autorizar su retorno, una brecha de tiempo significativa con Europa o China, por ejemplo, podría dañar las perspectivas de reactivación comercial del avión. También podría paralizar a los clientes de aerolíneas internacionales como la irlandesa Ryanair Holdings Plc o al operador turístico TUI AG, y también un lento progreso hacia una de las principales prioridades de Boeing: un retorno al flujo de caja positivo.

Tanto Air Lease Corp., una de las compañías de arrendamiento de aviones más grandes, como la firma de calificación Standard & Poor’s han expresado su cautela sobre cuánto tiempo tardará el avión en obtener la aprobación para volar nuevamente fuera de EE.UU.

Las autorizaciones internacionales pueden retrasarse “unos meses, debido en parte a las restricciones de viaje y otros problemas logísticos causados por el coronavirus”, dijo S&P la semana pasada.

Ángulo de ataque

Las preocupaciones de la EASA sobre la falta de un tercer sensor de ángulo de ataque en el 737 Max no se han abordado por completo, dijeron varias personas familiarizadas con el asunto que pidieron el anonimato al discutir las interacciones privadas sobre el regreso del avión.

Dicho dispositivo funcionó mal en ambos accidentes del Max y causó la caída en picada del avión.

La FAA y EASA estuvieron en desacuerdo el año pasado sobre cómo abordar una solución y finalmente llegaron a un acuerdo que implica una actualización que instalará Boeing después de que los aviones vuelvan a volar.

EASA requiere más claridad por parte de Boeing sobre su cronograma para realizar las revisiones después de que Max reanude el servicio comercial, incluidos los hitos para rastrear el progreso hacia la implementación, dijeron dos personas.

Sin embargo, una persona familiarizada con las discusiones sobre el tema dijo que no se espera que esto retrase la decisión de la EASA de levantar la prohibición de vuelos.

Boeing había dicho que esperaba que Max recibiera la autorización de la FAA durante el cuarto trimestre.

La semana pasada, la FAA dijo que el software rediseñado de Boeing había “demostrado cumplir” con los requisitos de EASA. Pero EASA señaló que aún quedaban temas por resolver más allá de la programación de los vuelos de prueba.

