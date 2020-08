Dante Spinetta: "No elegí ser músico, lo soy porque no me quedo de otra"

Fotografía promocional cedida por Soni Music que muestra a Dante Spinetta. EFE/ Soni Music SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 7 ago (EFE).- La música es algo que el cantante argentino Dante Spinetta no eligió, llegó a él como una forma de vida y aunque es considerado uno de los mejores guitarristas de su país, aseguró que no hace música para complacer a nadie.

"Yo me mantengo real y no hago música por los 'views' (visualizaciones), por los 'plays', ni para tratar de satisfacer un ego, es mi vida, ni siquiera elegí ser músico es como que lo soy porque no me quedo de otra, es mi forma de expresarme, hay una relación de amor con eso que no pienso traicionar", enfatizó a Efe.

Dante corroboró sus palabras cuando dejó de lado su guitarra para poder comenzar la entrevista y detrás de él se observan un teclado y grandes estantes repletos de música con discos y vinilos.

Recientemente lanzó Nigiri Sessions, un trabajo musical grabado desde su restaurante favorito de cocina japonesa en donde hizo un repaso de su trayectoria como solista, como para reafirmar el rumbo que ha tomado su camino luego de tomar la decisión de separarse por tiempo indeterminado de Illya Kuryaki and The Valderramas.

"En realidad hace dos años era todavía Illya Kuryaki porque el último concierto que hicimos fue en el 2018, las Nigiri representaban volver a mostrarme como solista pero con el sonido actual y por eso elegí canciones de todas las épocas", apuntó.

Antes de esto, Spinetta había llevado a cabo colaboraciones con artistas de diferentes géneros, la musicalización de una película, entre otras cosas, pero fue justamente el regresar a los escenarios con su proyecto solista lo que lo hizo percatarse hasta dónde ha llegado con su música y donde está parado actualmente.

"La idea de hacer estas sesiones sale por diciembre del año pasado cuando después de hacer un 'tour' se me ocurrió plasmar el momento musical con esta formación que armé para tocar en vivo porque salían muy buenos los shows, había mucha intensidad. Un poco inspirado en los conciertos de Tiny Desk, se me ocurrió hacerlo en un lugar raro", recordó.

Dante además consideró que suena con un estilo propio porque el grupo de músicos que lo acompaña vibra como él lo hace a la hora de tocar, una sinergia que es difícil de conseguir.

"Es muy difícil encontrarse con almas que juguemos para el mismo lugar, sabemos los lenguajes de los estilos que queremos tocar, sentimos todos para el mismo lado y es difícil que se de y justamente se dio ahora y era la idea grabarlo, filmarlo", mencionó.

PARA LA MÚSICA NO HAY TIEMPO

Spinetta (Buenos Aires, 1976) es considerado uno de los 100 mejores guitarristas de Argentina y aunque su conexión con los instrumentos es pura, está convencido de que lo importante es el alma y la esencia más no los medios con los que se hace la música.

"Creo que la creatividad, el amor y el alma es lo que hace la diferencia. Para mi lo real es lo importante, creo que en ese sentido la música siempre va a estar en buenas manos y los instrumentos también han cambiado el formato, hoy la computadora es un instrumento, hay que entenderlo así también, importa la idea no los instrumento", argumentó.

Entre sus planes cercanos se encuentra un documental de los diez años que cumple su disco "Pirámide", un concierto en línea en vivo y aunque por ahora ha dejado atrás su etapa con Illya Kuryaki and The Valderramas, prepara otro documental de su historia.

