Motociclismo.-El alemán Stefan Bradl sustituirá en Brno a Marc Márquez en el Repsol Honda

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Repsol Honda confirmó este martes que el piloto español Marc Márquez no podrá estar en el Gran Premio de la República Checa, tercera cita del Mundial de Motociclismo que se disputa este fin de semana en el circuito de Brno, tras pasar de nuevo por el quirófano por su lesión en el hombro derecho, y que el alemán Stefan Bradl será su sustituto.



El de Cervera, que se fracturó el húmero derecho en el Gran Premio de España, primero de la campaña, tuvo que ser operado ayer lunes por segunda vez para sustituirle la placa que se le había colocado en la zona y que estaba dañada, por una nueva.



De momento, el actual campeón de la categoría de MotoGP no podrá estar tampoco este fin de semana en Brno y se perderá su segunda cita del campeonato tras no poder correr, pese a probarse, en el Gran Premio de Andalucía, aunque en esta ocasión sí tendrá reemplazo en la figura de Bradl, probador de Honda.



El germano ya tuvo que subirse la temporada pasada a la RC213V para sustituir en el Repsol Honda al entonces compañero de Márquez, Jorge Lorenzo, también lesionado. Precisamente lo tuvo que hacer en el GP de la República Checa, donde fue decimoquinto, y en Alemania (décimo) y Austria (decimotercero).



"Antes que nada quiero desearle a Marc una pronta recuperación; lo que hizo en Jerez fue increíble y demostró que tiene el verdadero espíritu de un campeón. Tengo muchas ganas de volver a subirme a la Honda RC213V; pero debido a la pandemia mundial no hemos podido entrenar como lo haríamos normalmente, así que me llevará un tiempo adaptarme a la moto y nuevamente a la categoría", expresó Bradl en declaraciones facilitadas este martes por el Repsol Honda.



El alemán, de todos modos, ha podido entrenar "con la Superbike varias veces" y por eso su "estado físico es bueno". "Es un desafío que espero con ganas porque competir con el equipo Repsol Honda siempre es un gran honor y me complace ayudar a Honda. Veamos cómo va el fin de semana", sentenció.