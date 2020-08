Comisión de comercio y estados investigan a Amazon por monopolio

(Bloomberg) -- Los fiscales generales de Nueva York y California se están asociando con la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) para investigar el mercado en línea de Amazon.com Inc., según personas familiarizadas con el asunto, lo que aumenta el escrutinio de la compañía de comercio electrónico más grande del mundo.

Las tres agencias trabajarán juntas para entrevistar a testigos en las próximas semanas en conferencias conjuntas, dijeron las personas. Bloomberg informó sobre la investigación de la FTC el año pasado, y la investigación de California fue dada a conocer en una presentación judicial la semana pasada. La investigación de Nueva York y la colaboración entre agencias a nivel estatal y federal no habían sido informadas previamente.

La asociación de reguladores estatales y federales a menudo pueden preceder a una gran acción antimonopolio, similar a la tomada contra Microsoft Corp, dijo Diana Moss, presidente del Instituto Americano Antimonopolio.

“Esto parece estar tomando la forma de lo que podría ser una investigación antimonopolio colaborativa importante”, dijo. “Esto sucede en grandes casos donde las entidades federales tienen interés en hacer cumplir la ley, y también los estados tienen interés en proteger a sus electores”.

A través de portavoces, Amazon, la FTC y las oficinas de los fiscales generales de California y Nueva York se negaron a hacer comentarios.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James también está investigando el despido de Chris Smalls, quien dirigió una manifestación en una bodega de Amazon en Staten Island. Amazon dijo que Smalls y otros tres trabajadores activistas fueron despedidos por violar la política de la compañía.

Amazon se encuentra entre las cuatro grandes compañías tecnológicas que están siendo examinadas por presunto abuso de su poder de mercado. Jeff Bezos testificó la semana pasada ante un comité de la Cámara que está investigando acusaciones antimonopolio, junto con los directores ejecutivos de Alphabet Inc., Facebook Inc. y Apple Inc.

Casi 40 centavos de cada dólar gastado en línea en EE.UU. van a Amazon, que tiene una participación en el mercado minorista en línea mayor que sus nueve competidores más cercanos combinados, incluidos Walmart Inc. y EBay Inc., según EMarketer Inc. Amazon, que niega haber abusado de su posición de mercado, ha dicho que representa una pequeña fracción de las ventas minoristas totales de Estados Unidos.

