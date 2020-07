La Liga Latinoamérica de League of Legends vivirá semana definitiva

Fotografía del 24 de febrero de 2020, cedida por Riot Games, muestra una vista general de la Arena Esports Stadium, durante el torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/ Riot Games SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 31 jul (EFE).- La Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) vivirá en la semana 7, penúltima de la fase regular del Clausura 2020, una jornada que definirá a las dos escuadras que participarán en la Promoción/Relegación (serie para mantener la categoría) y a las que accederán a la siguiente ronda.

XTEN Esports, Pixel Esports Club, Azules Esports y Furious Gaming lucharán por no descender, ya que sus posiciones en la tabla los tiene como los candidatos a jugar la serie en contra de los mejores equipos de las Liga Nacionales alrededor de la región.

El duelo entre Furious y Azules del domingo podría poner en contra de las cuerdas a la calavera, que con 0 puntos conseguidos en el Apertura debe quedar entre los primeros cinco clasificados del Clausura para sobrevivir un año más en la LLA.

Furious está en el quinto lugar, lo que le otorgaría 120 unidades, con lo que libaría la Promoción/Relegación.

Además de su partida en contra de Azules, la calavera se verá las caras el sábado ante Rainbow7, al que derrotó en la tercera semana.

Azules, que tiene 25 puntos en desempeño, tendrá que terminar también entre los cinco primeros lugares para no depender de otros resultados.

La filial de la Universidad Católica de Chile recién consiguió su ascenso a la LLA, tras vencer en la Promoción/Relegación de 2019 a Kaos Latin Gamers.

Los Azules enfrentarán este sábado a Pixel, en otro duelo definitivo para ambos conjuntos. Los pixeles cuentan con 50 unidades en desempeño, y son séptimos, lo que les da 30 unidades extra.

La organización mexicana cerrará su participación en el Clausura el domingo ante XTEN, último lugar, con 50 unidades sumadas en el Apertura y que de inicio aspira a 0 en el Clausura.

Además de quién deberá defender su lugar en la LLA, en esta semana 7 se definen las organizaciones avanzan a la segunda parte de la fase de grupos.

El campeón All Knights aseguró el primer puesto la semana pasada al tener 10 puntos, tres más que su más cercanos perseguidores, Rainbow7, Isurus e Infinity.

Furious, con seis puntos, y Azules con cinco pelean por meterse a a la próxima ronda en la que participarán los cinco mejores clasificados.