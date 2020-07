Portaltic.-Google One ofrece gratis la función de copias de seguridad del teléfono y su administrador de almacenamiento

30/07/2020 Google One POLITICA GOOGLE



MADRID, 30 (Portaltic/EP)



Google One, el servicio de almacenamiento remoto de archivos de Google, ofrecerá la función de copias de seguridad del teléfono y una nueva herramienta de administración de almacenamiento de forma gratuita para sus usuarios.



La compañía ha explicado que para los usuarios de Android, la copia de seguridad automática del teléfono estará disponible incluso sin ser miembro de Google One.



Por su parte, para los usuarios de iPhone Google ha presentado una nueva aplicación para iOS que permite almacenar fotografías, vídeos, contactos y eventos de calendario con Google.



La función aprovecha los 15 GB de almacenamiento gratuitos con las cuentas de Google y si "rompe, pierde o actualiza su teléfono, puede estar tranquilo sabiendo que sus datos están seguros en la nube", según ha indicado Larissa Fontaine, directora de Google One, en un comunicado.



Asimismo, Google One ha añadido un nuevo administrador de almacenamiento tanto en su aplicación como en la versión web, que ofrece a los usuarios "una manera fácil de ver cómo está usando su almacenamiento y liberar espacio".



En este sentido, los usuarios podrán administrar el almacenamiento en Google Drive, Gmail y Google Fotos desde la aplicación de Google One.