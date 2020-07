Fútbol.- El Rayo no cree que el Elche deba ser equipo de 'playoff' y pide jugarlo si se estima una Segunda de 24

01/07/2015 Raúl Martín Presa,Nuevas equipaciones en el Rayo Vallecano ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano ha mostrado "su disconformidad" ante la RFEF por la solicitud de LaLiga de dar por suspendido el Deportivo-Fuenlabrada y que el Elche juegue el 'playoff' de ascenso, advirtiendo que el equipo ilicitano "no debería ser al que de forma directa" se le dé esa plaza y sugiriendo un 'playoff' más numeroso si se estima una Segunda División de 24 conjuntos.



"El Rayo Vallecano informa que ha mostrado su disconformidad ante las instancias federativas de la solicitud formulada por LaLiga al Comité de Competición de la RFEF consistente en la suspensión definitiva del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, con la consiguiente adjudicación al Elche de la plaza para la disputa de los 'playoffs' de ascenso", indicó el Rayo este lunes en un comunicado.



Para la entidad madrileña, el conjunto ilicitano "no debería ser al que de forma directa" se le dé esta plaza, ya que su último choque ante el Oviedo "se jugó de forma adulterada, al carecer de la presión a la que le hubiera sometido" si se hubiese jugado el choque del Fuenlabrada "y ante el flagrante incumplimiento" de la circular federativa concerniente a la uniformidad de horarios en las dos jornadas finales de LaLiga SmartBank.



En este sentido, si no se lleva a cabo la repetición de esta última jornada, el Rayo ha solicitado a la RFEF que, "siempre y cuando el Fuenlabrada no pudiera competir", dictamine una eliminatoria entre ellos y el Elche para decidir cual de los dos sería el rival del Zaragoza.



El club que preside Raúl Martín Presa se alinea de este modo "a la misma línea de planteamiento que esgrimen" el Deportivo y el Numancia "en la petición de la Liga de 24 participantes para la próxima temporada", ya que el equipo gallego y el soriano también "se ven perjudicados" por el mismo motivo en los partidos del Lugo y el Albacete, sus dos rivales directos por evitar el descenso, ante el Mirandés y el Cádiz, respectivamente.



Finalmente, para el equipo franjirrojo "resulta obvio" que si se estima una Segunda División con 24 participantes, "como solución salomónica para no dejar perjudicados ni daños colaterales debidos a la disputa irregular de la última jornada", también debe acordarse que participe en un 'playoff' de ascenso, "de cinco o seis participantes (dependiendo del Fuenlabrada) como medida intrínseca a la anterior".