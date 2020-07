Marini trabaja hasta auparse al primer puesto

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Madrid, 17 jul (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) trabajó durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Moto2 en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera hasta conseguir el mejor tiempo de la categoría, momento en el que dio por concluidas sus pruebas cuando aún quedaban unos minutos de tiempo efectivo para seguir evolucionando la puesta a punto de las motos.

El líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) empezó la sesión tal y como acabó la única carrera que los pilotos de Moto2 han disputado hasta la fecha, el Gran Premio de Catar en el circuito de Losail, al rodar en 1:41.736, secundado por el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y los españoles Jorge Martín (KTM) y Jorge Navarro (Speed Up).

A poco de comenzar la sesión se produjo la segunda caída de la jornada, del italiano Stefano Manzi (Mv Agusta), desesperado por el error cometido, que destrozó la parte delantera de la moto por completo, pero se saldó sin daños físicos relevantes para él.

Tanto a Nagashima como a Lowes les superó pasado el ecuador de la sesión el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), quien realizó sus propias labores de equipo junto a su compañero Luca Marini para colocarse primero y cuarto, respectivamente, y poco después primero y segundo.

La sesión ya estaba en su tramo final cuando los candidatos al mejor tiempo en la misma ya se perfilaban y fue en esos instantes cuando destacó Jorge Navarro (Speed Up), que tiene la vuelta rápida de la categoría con 1:41.182 desde el pasado año, que rodó en 1:41.458, que poco después rebajó Marini a 1:41.410 mientras el suizo Thomas Luthi (Kalex) se iba por los suelos sin consecuencias para su integridad física.

Con ese registro de 1:41.410 Marini dio por concluido su entrenamiento aunque había casi tres minutos más de entrenamiento en los que ninguno de sus rivales fue capaz de bajar su tiempo pero los veintiún primeros clasificados acabaron en menos de un segundo de distancia, lo que da una idea de los estrechos márgenes que se manejan en la categoría intermedia del campeonato.

Clasificación oficial de la primera sesión de entrenamientos libres de Moto2

Segunda clasificación directa:

.1. Luca Marini (ITA/Kalex) 1:41.410

.2. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 1:41.458

.3. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 1:41.725

.4. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) 1:41.736

.5. Marcel Schrotter (GER/Kalex) 1:41.752

.6. Sam Lowes (GBR/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:41.781

.7. Jorge Martín (ESP/Kalex) 1:41.785

.8. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) 1:41.860

.9. Joe Roberts (USA/Kalex) 1:41.882

10. Hafizh Syahrin (MAL/Kalex) 1:41.888

11. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 1:41.896

12. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 1:41.965

13. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 1:41.987

14. Somkiat Chantra (THA/Kalex) 1:42.057

Primera clasificación

15. Marcos Ramírez (ESP/Kalex) 1:42.133

17. Arón Canet (ESP/Speed Up) 1:42.190

19. Xavier Vierge (ESP/Kalex) 1:42.212

20. Augusto Fernández (ESP/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:42.214

25. Héctor Garzó (ESP/Kalex) 1:42.580

27. Edgar Pons (ESP/Kalex) 1:42.692.