El actor mexicano Raymundo Capetillo fallece a los 76 años

Fotografía de archivo del 23 de enero del 2017, del actor mexicano Raymundo Capetillo, durante un evento televisivo en la Ciudad de México (México). EFE/Armando Mota/Archivo

México, 13 jul (EFE).- El actor mexicano Raymundo Capetillo falleció a los 76 años de edad días después de ser internado en un hospital de la Ciudad de México al presentar síntomas de coronavirus.

"Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Raymundo Capetillo. (...) A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias", escribió este lunes la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en Instagram.

Raymundo formaba parte de la talentosa familia mexicana de los Capetillo conocida también por el actor y cantante Eduardo y el actor Guillermo Capetillo, quienes eran sus primos segundos. A su vez, el torero Manuel Capetillo también era una familiar cercano suyo.

Según informó su amiga Ella Laboriel, el pasado 5 de julio Capetillo había sido internado en un hospital capitalino tras padecer síntomas propios del coronavirus.

Laboriel, actriz y cantante, volvió a utilizar en las últimas horas su cuenta de Facebook para mandarle un mensaje de despedida a su amigo: "Se trasladó Raymundo hermano del alma, ya estas en el cielo Dios te bendice".

A ella le siguieron mensajes de sus amistades, quienes lamentaban la muerte del actor de telenovelas como "Muchacha italiana viene a casarse" (1971), "Rosa salvaje" (1987) y "Mujeres engañadas" (1999).

Una de las más conmovedoras se trató de las condolencias enviadas por la también actriz Laura Zapata, quien aprovechó su cuenta de Twitter para darle el último adiós.

"Con el alma destrozada recibo la noticia de que mi amado amigo entrañable de toda la vida Raymundo Capetillo acaba de partir, emprendió su vuelo de regreso a Casa del Señor", se lee en su cuenta.

Del mismo modo, compañeros actores se mostraron tristes ante el deceso de Capetillo.

Alexis Ayala y Luz Elena González resaltaron los tiempos difíciles por los que el mundo está atravesando debido a la COVID-19, que suma en México más de 35.000 muertos y casi 300.000 contagios confirmados.

"Descanse en paz Raymundo Capetillo, una víctima más de esta enfermedad que invade al mundo. Mis oraciones para él y su familia", escribió González.

También hubo quien recordó anécdotas con Alfredo Gudinni, quien resaltó que además de actor Capetillo fue maestro de inglés en televisión.

"Se fue al cielo mi maestro de inglés. Conocí a Raymundo Capetillo impartiendo clases de inglés en Canal Once. Luego hicimos gran amistad en foros. (...) Hace un año me acompañó presentación de mi novela gay 'Tu sangre por mi vida'. Llevo su cariño en mi corazón", apuntó.

Desde finales de la década de 1960, Capetillo formó una amplia carrera en telenovelas y películas, sumando entre ambas más de 50 títulos, también desarrolló gran parte de su carrera como actor en el teatro y fue parte de producciones como "Mame" o "Don Juan Tenorio".

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y videos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento