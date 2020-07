Vania Millán nos adelanta cuándo será su boda y cómo lleva Pilar Rubio el embarazo

01/03/2018 Vania Millán presume de belleza en una fiesta en la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Vania Millán nos sorprendió anunciando, en pleno confinamiento, que se había prometido con su novio, Julian Bayón, y que pronto pasaría por el altar. La ex modelo, que lleva dos años de feliz relación con el atractivo médico, nos ha adelantado que la fecha elegida para su boda será el próximo verano. Además, la ex Miss España, íntima amiga de Pilar Rubio, nos cuenta cómo lleva la mujer de Sergio Ramos su cuarto embarazo.



- CHANCE: Volviendo a la vida real.



- VANIA: Poquito a poco, sí.



- CH: ¿Cómo está siendo la desecalada?



- VANIA: Muy bien, trabajando mucho.



- CH: ¿Cómo están los planes de boda?



- VANIA: Muy bien. Queda tiempo, queda tiempo.



- CH: ¿Te has probado el vestido?



- VANIA: No por Dios.



- CH: ¿Las invitaciones, el menú?



- VANIA: Algo vamos mirando.



- CH: ¿Ya hay fecha?



- VANIA: Sí, el próximo verano.



- CH: La que está a punto de salir de cuentas es Pilar.



- VANIA: Si, le queda nada, muy poquito.



- CH: Ginevra está a punto de llegar al mundo.



- VANIA: ¿Ya te sabes el nombre?



Además, le preguntamos a la modelo por las famosas fiestas privadas de los futbolistas con atractivas chicas. Si quieres ver la respuesta de la ex mujer de René Ramos, ¡no te pierdas el siguiente vídeo!