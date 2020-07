Baloncesto/NBA.- Spencer Dinwiddie da positivo por coronavirus y aumenta las bajas de los Nets para Orlando

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El base de Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie no participará en el reinicio de la temporada de la NBA en Orlando después de volver a dar positivo por coronavirus, y se une a las bajas de Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Nicolas Claxton y Wilson Chandler, que dejarán en cuadro a los neoyorquinos.



"Después de otra prueba positiva ayer y considerando los síntomas, Brooklyn Nets, los médicos del equipo y yo hemos decidido que lo mejor para mí y para el equipo es que no juegue en Orlando. ¡Apoyaré a los chicos en cada paso del camino!", escribió en su cuenta oficial de la red social Twitter.



De esta manera, se une a las bajas ya confirmadas en los Nets del base Kyrie Irving, el alero Kevin Durant, los pívots DeAndre Jordan y Nicolas Claxton y el ala-pívot Wilson Chandler. Entre ellos, Irving, operado en marzo del hombro derecho, había liderado la propuesta de boicot al reinicio de la liga norteamericana por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis.



La temporada regular de la NBA se reanudará, con 22 equipos, el 30 de julio en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida). La actual campaña se había suspendido el pasado 11 de marzo, después de que el pívot francés de Utah Jazz Rudy Gobert diese positivo por COVID-19 justo antes del partido contra Oklahoma City Thunder.



Los equipos participantes serán Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz, Miami Heat, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Phoenix Suns y Washington Wizards.