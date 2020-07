Johnson dice que es un padre "muy involucrado" en los cuidados de su bebé

EFE/EPA/JESSICA TAYLOR

Londres, 3 jul (EFE).- El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, aseguró este viernes que es un papá "muy involucrado" en todos los cuidados de Wilfred, un bebé al que calificó de "maravilloso".

En una entrevista en la cadena de radio LBC, el "premier", de 55 años, hizo un aparte para hablar de su reciente paternidad, fruto de su relación con Carrie Symonds, de 32 años.

El sexto hijo de Johnson llegó al mundo el pasado 29 de abril y fue bautizado como Wilfred Lawrie Nicholas en honor del abuelo paterno y materno, respectivamente, mientras que su tercer nombre es un homenaje a los doctores que trataron al líder "tory" cuando estuvo ingresado por COVID-19, Nick Price y Nick Hart.

Aunque ya es veterano es estas lides,Johnson subrayó que volver a ser padre es una experiencia "absolutamente maravillosa", si bien le ha llegado en un momento marcado por eventos históricos, como la pandemia de coronavirus o el Brexit, que, seguramente, le exigen más atención de la habitual.

"Yo, en cualquier caso, siempre estoy muy, muy ocupado, así que no he podido realmente hacer uso del permiso de paternidad", reveló Johnson.

Al ser preguntado por la tarea que más disfruta en su día a día con Wilfred, ya sea "abrazarlo, cambiar (los pañales), alimentarlo, leerle (un cuento) -precisó el presentador-, Johnson respondió que disfruta con "todo eso".

Explicó que el cuidado de su hijo es una "operación muy detallada", con "muchos aspectos" y que, en consecuencia, es un papá "muy involucrado" en todos ellos.

Johnson tiene otros cuatro hijos con su segunda esposa, Marina Wheeler, de la que se separó en 2018: Lara Lettice (27 años); Milo Arthur (25); Cassia Peaches (23) y Theodore Apollo (21).

En 2013, un tribunal dictaminó que la ciudadanía tenía derecho a conocer que el primer ministro tuvo otra hija cuando era alcalde de Londres.

Según han publicado los medios británicos, la niña nació en 2009, fruto de una aventura extramatrimonial con la experta en arte Helen Macintyre.

Diarios como "The Guardian" han sugerido que Johnson podría tener un séptimo hijo, pero el jefe de Gobierno no ha confirmado el número exacto de sus vástagos.