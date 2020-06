Juventus logra una trabajada victoria en casa ante US Lecce (4-0)

Juve añadió tres puntos a su casillero tras lograr una victoria trabajada ante US Lecce, al que se impuso 4-0 este viernes en el Juventus Stadium. Juventus llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Bolonia fuera de casa (2-0) y el otro frente a Inter en su estadio (2-0) y por el momento llevaba una racha de cuatro victorias consecutivas. Por parte del equipo visitante, US Lecce perdió por un resultado de 4-1 en el encuentro anterior ante AC Milan y llevaba una racha de tres derrotas consecutivas. Después del partido, el equipo local se quedó líder de la Serie A, mientras que US Lecce ocupó el decimoctavo lugar al concluir el encuentro.

Durante el primer tiempo del encuentro ninguno de los jugadores consiguió anotar, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

El segundo periodo comenzó de forma positiva para Juventus, que se adelantó a través de un tanto de Dybala a los 53 minutos. Sumó de nuevo el conjunto local, que se distanció estableciendo el 2-0 por medio de un gol de pena máxima de Ronaldo a los 62 minutos. Posteriormente marcó el equipo blanquinegro, incrementando la ventaja con un gol de Higuaín en el minuto 83. Anotó otra vez Juventus gracias a un tanto de De Ligt poco antes del final, concretamente en el 85, terminando de esta manera el encuentro con el resultado de 4-0.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Juventus dio entrada a Costa, Ramsey, Muratore y Higuaín por Rabiot, Bentancur, Bernardeschi y Dybala, mientras que US Lecce dio entrada a Rossettini, Babacar, Barak y Calderoni por Petriccione, Falco, Mancosu y Vera.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla a Juve, concretamente a Bentancur. Además, en el partido hubo una tarjeta roja, lo que provocó la expulsión de Lucioni por parte del equipo visitante.

Con 69 puntos, Juventus de Maurizio Sarri continúa como líder de la Serie A, en posición de acceso a Champions League, mientras que el conjunto dirigido por Fabio Liverani se situó en decimoctavo puesto con 25 puntos, en lugar de descenso a Segunda División.

Los equipos seguirán disputando sus siguientes encuentros en la Serie A: US Lecce tratará de volver a la senda de la victoria en su próximo duelo contra Sampdoria en su feudo, mientras que Juventus jugará contra a domicilio Génova.