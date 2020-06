Infantino: "La transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE/Miguel Lemus/Archivo

Madrid, 22 jun. (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que "la transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA, algo que no existía antes en el pasado", durante la apertura este lunes de la segunda edición de la Revista Anual de Derecho del Fútbol, en la que la organización repasa los cambios de sus regulaciones.

"Queremos presentarles todas las novedades jurídicas y los proyectos de nuevas reglas, de forma abierta y transparente. La transparencia es un termino que llevamos en nuestro ADN en esta nueva FIFA, es algo nuevo que no existía en el pasado. Compartiendo información ustedes saben lo que hacemos aquí, pero recibimos su información que nos ayuda a seguir avanzando", dijo.

Infantino invitó a los participantes a plantear sus dudas "con total libertad", porque "no hay temas tabú", y destacó la importancia del derecho del fútbol y sus novedades en aspectos como transferencias, contratos, derecho laboral en todo el mundo, derecho de competiciones, procedimientos disciplinarios o asuntos éticos.

"Lo que hemos aprendido estos meses es que la salud es lo más importante y en segundo lugar está el fútbol y luego el derecho del fútbol, que también es mi afición y cuando empecé en esto me dedicaba a ello. Es importante que todos defendamos el fútbol y un buen abogado a veces es tan importante como un buen delantero para ganar un partido", añadió.

El presidente agradeció la participación y el trabajo del responsable de asuntos legales de la FIFA, Emilio García Silvero, en la organización de la jornada que iba a celebrarse el pasado marzo en Buenos Aires y que tuvo que ser que ser aplazada por la pandemia hasta hoy y desarrollada de forma online.