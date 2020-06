Los brotes locales en Alemania disparan el factor de reproducción de la COVID-19

Imagen facilitada por la fuerzas armadas alemanas que muestra a soldados germanos haciendo el test del coronavirus a los empleados de la factoría cárcnica Toennie. EFE/EPA/KORTE / BUNDESWEHR / HANDOUT

Berlín, 21 jun (EFE).- Una serie de brotes locales en Alemania han hecho que el factor de reproducción del coronavirus (R) tenga una fuerte subida y se sitúe en 1,79, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI).

La cifra significa que 100 portadores del virus contagian en promedio a 179 personas. La meta es mantener R por debajo de 1.

No obstante, el RKI explicó que el ascenso de R se debe en parte a que, debido a que la cifra de casos activos en Alemania es relativamente baja, todo brote local tiene una fuerte repercusión en los cálculos.

"De ello no se puede concluir que hay un fuerte aumento de los casos a nivel federal", explicó el RKI en su informe diario.

El principal brote se ha dado en una industria cárnica en Gütersloh (oeste de Alemania) donde ha habido más de mil contagios.

También ha habido otros brotes en un complejo de edificios en Gotinga (norte) y otro en un edificio en Berlín.

En Gotinga hay cerca de 700 personas en cuarentena, parte de las cuales se ha revelado contra la medida y ha arrojado objetos contra los policías que rodean el complejo en el que se han registrado 120 contagios.

En Gütersloh, con 185,9 nuevos casos semanales por 100.000 habitantes, se ha superado claramente un parámetro clave que indica que cuando hay más de 50 nuevas infecciones por 100.000 habitantes en una circunscripción municipal se deben tomar medidas especiales.

Gotinga también está cerca del nivel crítico con 46 nuevas infecciones semanales por 100.000 habitantes.

En el primer caso, el primer ministro del estado federado de Renania Palatinado, Armin Laschet, no ha descartado que se tenga que decretar un confinamiento para Gütersloh y los alrededores aunque ha dicho que de momento se tiene bajo control la cadena de infecciones.

En Alemania ha habido desde el comienzo de la pandemia 191.314 casos de coronavirus, 174.885 personas han superado la enfermedad y 9.057 han muerto.

Actualmente, el estado federado más afectado es Renania del Norte-Westfalia con 2.306 casos activos (12,9 por 100.000 habitantes), lo que en buena parte se debe al brote de Gütersloh.

Le sigue Baviera -el estado federado donde más contagios ha habido desde el comienzo de la pandemia con 48.253- con 1.039 casos activos, lo que equivale a 7,9 casos por 100.000 habitantes.

El land menos afectado es Mecklenburgo-Antepomerania (noreste) con solo 25 casos activos, lo que representa 1,6 por 100.000 habitantes.

En Berlín hay 718 casos activos, lo que equivale a 19,7 por 100.000 habitantes.