El presidente salvadoreño destituye al primer funcionario por posible corrupción

En la imagen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 20 jun (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destituyó este sábado al titular de un fondo ambiental del Gobierno por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales en el marco de la pandemia del COVID-19 y anunció que solicitará audite la transacción por 250.000 dólares.

Se trata del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar, quien también buscaba la candidatura para la alcaldía de la central localidad de Santa Tecla con el partido Nuevas Ideas, fundado por un movimiento del mandatario, pero fue separado de la contienda.

"En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Jorge Aguilar, como presidente del Fonaes", publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

Esta es la primera destitución relacionada con posibles actos de corrupción durante la Administración de Bukele, que llegó al poder el 1 de junio de 2019.

Según un comunicado de la Presidencia, Aguilar "suministró caretas protectoras en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19" por un monto de 250.000 dólares y "sin tomar en cuenta varios aspectos normativos que están consignados en la legislación vigente".

Bukele anunció que pedirá que la Corte de Cuentas y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), encabezada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que realicen sendas "auditorías especiales".

"Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la Fiscalía General de la República para que sean procesados los responsables", agregó el mandatario.

No obstante, el presidente salvadoreño no hizo referencia al ministro de Salud, Francisco Alabí, quién habría firmado las ordenes de compra, según el medio digital de periodistas latinoamericanos Salud con Lupa.

Este medió publicó el pasado 17 de junio un texto en el que se señaló la supuesta compra irregular mediante una empresas que pertenece a Aguilar y este sábado añadió que la compra se hizo con un "sobreprecio de 121 % por unidad".

En una cadena nacional del 18 de marzo pasado, cuando se anunció el primer contagio en el país, Bukele dijo que habría "mucho dinero fluyendo" para atender la pandemia y que la CICIES destacaría a 60 auditores para vigilar los fondos.

"El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso", advirtió el presidente Bukele en esa ocasión.

Efe intentó conocer si la Fiscalía General de la República iniciará una investigación de oficio sobre estos señalamientos, sin obtener respuesta del enlace de prensa de la institución.

En El Salvador se registran al menos 4.475 casos confirmados de la COVID-19 y 89 fallecidos.