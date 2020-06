ACTUALIZA 1-"Voy a ser una piedra en el zapato"; líder de cártel mexicano amenaza al Gobierno

(Actualiza con comunicado de las fuerzas de seguridad)

CIUDAD DE MÉXICO, 21 jun (Reuters) - El líder de un poderoso cártel mexicano amenazó en un video que circulaba el domingo en redes sociales con desatar más violencia contra el Gobierno, luego de que un operativo de la fuerza pública en el estado central Guanajuato terminara con la supuesta captura de su madre y varios integrantes del grupo.

El hombre, identificado en medios locales como José "El Marro" Yépez, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, lamentó, en un video de poco más de tres minutos, la captura de su madre el sábado en la ciudad de Celaya donde, según autoridades, se logró la detención de 26 presuntos integrantes del cártel.

Tras el operativo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, dijo que miembros del grupo delictivo, que tiene su bastión en Guanajuato, causaron daños y disturbios en varios puntos de la región. Testigos de Reuters vieron vehículos y locales comerciales en llamas en Celaya.

"Les voy a ser una piedra en el zapato, les voy a rajar su madre (reventar), van a ver", dijo el hombre identificado como "El Marro", sentado en una silla de madera, con jean, botas de campaña y un fusil colgado en el brazo. Reuters no pudo corroborar independientemente la veracidad de las imágenes.

"No crean que porque se llevaron a mi madre ahora la van a poner como operadora financiera, jefa de cártel, como saben hacer. Por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos (poner ganas) al asunto. No crean que a mí me espantan", agregó.

Posteriormente, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato, cuyos miembros participaron del operativo, dijeron en un comunicado conjunto que entre los detenidos se encuentran María "N", Juana "N" y Rosalba "N", presuntas operadoras financieras del cártel.

No precisaron si alguna de ellas es la madre de Yépez. Además, a los aprehendidos se les decomisó un kilo de metanfetamina y más de dos millones de pesos (88,378 dólares).

"El Marro", cuyo cártel ha convertido al robo de combustible de la estatal Pemex en una de sus mayores fuentes de ingresos, acusó a las autoridades de aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo rival, y advirtió que está dispuesto a pactar con algún capo de la frontera norte antes que rendirse.

"Aunque me cueste trabajarle a algunos señores de la frontera, o a algunos señores de Sinaloa, primero prefiero servir a cualquiera de esos señores, pero a esos (CJNG) no los voy a dejar entrar", advirtió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió a fines de 2018 con la promesa de combatir la violencia ligada al crimen organizado. Sin embargo, desde entonces, México ha registrado niveles récord de homicidios.

(1 dólar = 22.63 pesos mexicanos) (Reporte de Diego Oré; Editado por Javier Leira)